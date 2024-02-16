Bu yıl fitre ne kadar, kaç TL? 2024 FİTRE ve ZEKAT parası, ücreti! Diyanet 2024 yılı için duyurdu

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR? Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21). Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Nitekim bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur.

FİTRE KİMLERE VERİLİR? Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

ZEKAT VE FİTRE AYNI ŞEY Mİ? Zekât, İslam'da zengin olanların belirli bir oranda mal ve gelirlerini fakir ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşma yükümlülüğünü ifade eder. Zekât, İslam'ın beş şartından biridir ve zengin müslümanların yılda bir kez belirli bir miktarda mal ve paralarını belirli kategorilere dağıtarak fakirleri desteklemelerini öngörür. Zekât, fakirlerin, yetimlerin, düşkünlerin ve diğer ihtiyaç sahiplerinin yardım edilmesi amacıyla toplanır.