Bu yıl fitre ne kadar, kaç TL? 2024 FİTRE ve ZEKAT parası, ücreti! Diyanet 2024 yılı için duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı fitre miktarı belirlendi. İşte detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı fitre miktarı belirlendi. İşte detaylar...
2024 FİTRE MİKTARI BELLİ OLDU MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarının 130 TL olarak belirlendiğini duyurdu.
Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2024 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi. Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklama şu şekilde:
"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."
FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).
Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Nitekim bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur.
FİTRE KİMLERE VERİLİR?
Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.
ZEKAT VE FİTRE AYNI ŞEY Mİ?
Zekât, İslam'da zengin olanların belirli bir oranda mal ve gelirlerini fakir ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşma yükümlülüğünü ifade eder. Zekât, İslam'ın beş şartından biridir ve zengin müslümanların yılda bir kez belirli bir miktarda mal ve paralarını belirli kategorilere dağıtarak fakirleri desteklemelerini öngörür. Zekât, fakirlerin, yetimlerin, düşkünlerin ve diğer ihtiyaç sahiplerinin yardım edilmesi amacıyla toplanır.
Fitre, Ramazan ayının sonunda oruç tutan müslümanlar için zorunlu olan bir bağıştır. Ramazan ayının sonunda oruç tutan her müslümanın, kendisi ve ailesi için belirli bir miktarı, genellikle zenginliklerini bir yıl boyunca paylaşma amacıyla ihtiyaç sahiplerine vermesi beklenir. Fitre, zekât gibi belirli bir orana tabi değildir, ancak belirli bir miktar olarak belirlenir.
Bu nedenle, fitre ve zekât farklı bağış kavramlarıdır, ancak her ikisi de İslam'ın sosyal yardımlaşma ve dayanışma ilkelerine dayanmaktadır.