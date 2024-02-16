TCCD ve Aselsan’dan tarihi iş birliği! Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi başlıyor





DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK

Projeye ilişkin gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli sinyalizasyon sisteminin halihazırda Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanılmakta olduğunu ve artık bu teknolojinin ana hatlara da taşınacağını dile getirdi. Uraloğlu, "Dışa bağımlı olduğumuz bu sistemler, yüksek döviz kaybına neden olurken yeterli teknik destek ve bilgi akışı da sağlanamıyordu. Bu kapsamda yerli ve milli çalışmalar başlattık" dedi.





5 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK

Sabah'ta yer alan habere göre; ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da AR-GE yeteneklerini, Milli Teknoloji Hamlesi için kritik olan ulaştırma gibi sivil alanlara yansıtmayı çok önemsediklerine işaret ederek, "Milli trenlerimizde, araçların kalbi olan çekiş sistemi ile beyni olan tren kontrol ve yönetim sistemini üstlendik. Paydaşlarımızla birlikte Türkiye'yi dünyada sinyalizasyon sistemi geliştiren 5 ülkeden biri haline getirdik" diye konuştu. TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürü Ufuk Yalçın da daha emniyetli ve güvenli taşımacılık hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade etti.





ANLIK DENETİM YÜKSEK GÜVENLİK

Sistemin, Avrupa Demiryolu Ajansı (ERA) tarafından geliştirilen ERTMS standartlarına uygun olarak üretileceğine dikkat çeken Uraloğlu, "Uluslararası tren işletmeciliği, otomatik tren koruması, merkezi trafik kontrolü ile yüksek hızlarda emniyetli tren sürüşü sağlayacağız. Sürekli ve anlık denetimi daha yüksek bir güvenlikle sağlayacağız" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN