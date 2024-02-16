Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Münih Güvenlik Konferansı’nda diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da ikili temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, Münih'te AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Münih'te, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Togolu mevkidaşı ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği, güvenlik ve savunma sanayisi alanlarındaki ilişkiler değerlendirildi.
Sahel bölgesindeki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Türkiye'nin Sahel ülkelerinin istikrarı ve refahı için sağlayabileceği destek detaylı biçimde konuşuldu.
Gelecek dönemde iki ülke arasında 2021'de kurulan Karma Ekonomik Komisyonun ilk toplantısı ve "İş Forumu"nun düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirildi.