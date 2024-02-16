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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Münih Güvenlik Konferansı'nda diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns ile bir araya geldi.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 16:17 Güncelleme 16 Şubat 2024, 22:53
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Münih Güvenlik Konferansı’nda diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da ikili temaslarını sürdürüyor.

▶️ Bakan Fidan AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü!

Bakan Fidan, Münih'te AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Münih'te, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi.

▶️ Bakan Fidan Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Togolu mevkidaşı ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği, güvenlik ve savunma sanayisi alanlarındaki ilişkiler değerlendirildi.

Sahel bölgesindeki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Türkiye'nin Sahel ülkelerinin istikrarı ve refahı için sağlayabileceği destek detaylı biçimde konuşuldu.

Gelecek dönemde iki ülke arasında 2021'de kurulan Karma Ekonomik Komisyonun ilk toplantısı ve "İş Forumu"nun düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Bakan Fidan'ın Romanyalı mevkidaşı Odobescu ile görüşmesinde Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

Başbakan Ciolacu'nun ziyareti vesilesiyle, Türkiye ile Romanya arasında "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" mekanizmasının kurulmasına ilişkin "Ortak Siyasi Bildiri'nin" imzalanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

İki bakan, ayrıca Avrupa Birliği (AB), NATO ve Karadeniz güvenliği konularında da görüş alışverişinde bulundu.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA ORTAK İRADE VURGUSU
Fidan'ın, IKBY Başkanı Barzani ile görüşmesinde de Gazze'de süren katliamın bir an önce sona ermesi gerektiği vurgulandı.

Bölgedeki gerilimin daha fazla artmaması için alınması gereken önlemler görüşülürken tarafların itidalli davranması gerektiği konusunda mutabık kalındı. Irak'ın güvenliği, istikrarı ve refahının Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiği belirtildi. Görüşmede ayrıca, terörle mücadele konusunda ortak irade bulunduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Münih'te Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile bir araya geldi.

▶️ Bakan Fidan İsveç Dışişleri Bakanı Billström ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansında Küresel Akiller Grubu Başkanı Mary Robinson ve beraberindeki heyet üyelerini kabul etti.

▶️ Bakan Fidan Küresel Akiller Grubu Başkan Robinson ile görüştü!

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