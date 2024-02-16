Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim kapsamında başlattığı mitinglere devam ediyor. Erdoğan bugün Ordu'da gerçekleştirdiği mitingin ardından Giresun'a geçti.

Başkan Erdoğan Girensun mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, partisinin Valiliğin yanında düzenlenen mitinginde milli iradenin ve milli dayanışmanın şehri Giresun'da bulunmaktan dolayı memnun olduğunu belirtti.

Giresunluların şimdiye kadarki seçimlerde Türkiye ortalamasının çok üzerinde oy oranlarıyla kendilerine sahip çıktığını ifade eden Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerinde de Giresun'un kendisine yakışanı yaptığını söyledi.

Başkan Erdoğan miting maratonuna Ordu ve Giresun ile devam etti

Erdoğan, ilk turda yüzde 61, ikinci turda yüzde 65'e yaklaşan oy oranıyla destek veren Giresunlulara şükranlarını sundu.

Başkan Erdoğan, "Bu davaya, bu kardeşinize, Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için Mevla sizlerden razı olsun. Siz bizimle yol yürüdüğünüz müddetçe Allah'ın izniyle biz de Giresun'a aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.