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Başkan Erdoğan'dan Giresun mitinginde önemli açıklamalar | CHP'ye yüklendi: Savaş çığırtkanlığına prim vermedik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim kapsamında başlattığı mitinglere devam ediyor. Erdoğan bugün Ordu'da gerçekleştirdiği mitingin ardından Giresun'a geçti. Rusya-Ukrayna savaşını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Muhalefetin savaş tellallığına asla cevap vermedik. Meseleye milletimizin zaviyesinden baktık." dedi. CHP'deki kaosa dikkat çeken Erdoğan, "CHP'nin acemi genel başkanı, sabık genel başkanı ve sütre gerisinden partiyi yönetenlerin tamamının gündemi, kupon belediyeleri kimin adamının yöneteceğidir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 16:14 Güncelleme 16 Şubat 2024, 17:20
Başkan Erdoğan’dan Giresun mitinginde önemli açıklamalar | CHP’ye yüklendi: Savaş çığırtkanlığına prim vermedik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim kapsamında başlattığı mitinglere devam ediyor. Erdoğan bugün Ordu'da gerçekleştirdiği mitingin ardından Giresun'a geçti.

Başkan Erdoğan Girensun mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, partisinin Valiliğin yanında düzenlenen mitinginde milli iradenin ve milli dayanışmanın şehri Giresun'da bulunmaktan dolayı memnun olduğunu belirtti.

Giresunluların şimdiye kadarki seçimlerde Türkiye ortalamasının çok üzerinde oy oranlarıyla kendilerine sahip çıktığını ifade eden Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerinde de Giresun'un kendisine yakışanı yaptığını söyledi.

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Erdoğan, ilk turda yüzde 61, ikinci turda yüzde 65'e yaklaşan oy oranıyla destek veren Giresunlulara şükranlarını sundu.

Başkan Erdoğan, "Bu davaya, bu kardeşinize, Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için Mevla sizlerden razı olsun. Siz bizimle yol yürüdüğünüz müddetçe Allah'ın izniyle biz de Giresun'a aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Çok kritik bir seçim daha olduğunu, bundan 45 gün sonra hep birlikte tekrar sandıklara gidileceğini dile getiren Erdoğan, bu sefer il, ilçe ve beldeleri yönetecek kadroların belirleneceğini, Giresun'dan yine rekor bir oy alacaklarından şüphe duymadığını söyledi.

"Giresun'un 31 Mart'ta da sandıkları patlatacağına yürekten inanıyorum." diyen Erdoğan, bunun için her zamankinden daha çok çalışacaklarını, ter dökeceklerini ve koşturacaklarını belirtti.

Erdoğan, pazarda, çarşıda, caddede olacaklarını, yapılacak hizmetler için milletten destek isteyeceklerini kaydetti.

"SALGIN DÖNEMİNDE ÜRETİMDEN, İSTİHDAMDAN TAVİZ VERMEDİK"
Türkiye'nin içinde yer aldığı coğrafyanın sancılı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bölge, sancılı günlerden geçiyor. Karadeniz'in hemen öte yakasında iki komşumuz arasındaki savaş ikinci yılını doldurmak üzere. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda şimdiye kadar on binlerce insan öldü, on binlercesi yaralandı, yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı. Küresel ekonomi, enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı artış sebebiyle çok ciddi sıkıntılarla karşılaştı. Sizler de o günleri çok iyi hatırlıyorsunuz.

Doğal gaz fiyatlarının zirveye ulaştığı dönemlerde öyle günler gördük ki kimi Avrupa ülkelerinde lambalar söküldü, kombiler kapatıldı, devlet daireleri çalışanlarına battaniye dağıttı ama benim ülkemde doğal gaz aynı şekilde devam etti. Şu anda Karadeniz doğal gazı devam ediyor mu? Hani olmayacaktı? Ama bizde oluyor. Petrol, Gabar'dan çıkıyor mu? Çıkıyor. Gıda krizinden dolayı dünyanın birçok ülkesinde ciddi sıkıntılar, açlıklar, yokluklar yaşandı.

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Muhalefet tarafından sürekli bize örnek gösterilen ülkelerin esasında kağıttan birer kaplan olduğu böylece anlaşılmış oldu. Türkiye, tüm zor süreçleri en başarılı yöneten ülkelerden biri. Salgın döneminde üretimden, istihdamdan taviz vermedik. Destek ve hibe programlarımızla toplumumuzun yanında yer aldık. Güçlü ve modern sağlık altyapımız sayesinde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık."

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