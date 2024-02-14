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İstanbul Üniversitesi’nde ziyaretçilere kısıtlama kararı!

Dün itibariyle vatandaşların ziyaretine açılan İstanbul Üniversitesi, yeni bir karar aldı. Buna göre vatandaşların üniversiteye girişlerini kısıtlandı. Üniversiteden yapılan açıklamada vatandaşların hafta içi 13:00-16:00 saatleri arasında randevu oluşturarak yerleşkeyi kültürel olarak ziyaret edileceği belirtildi.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 18:15 Güncelleme 14 Şubat 2024, 18:15
İstanbul Üniversitesi’nde ziyaretçilere kısıtlama kararı!

Dün vatandaşların ziyaretine açılan İstanbul Üniversitesi, yeni bir kararla üniversiteye ziyaretçi girişlerine kısıtlama getirdi.

Üniversiteye girmek isteyen bazı vatandaşların içeriği alınmadığı görüldü. İstanbul Üniversitesi'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Üniversitemize ziyaretler hafta içi 13:00- 16:00 saatleri arasında tarihi ve kültürel niteliklerinden dolayı Beyazıt Yerleşkemiz bahçesini kapsayacak şekilde gerçekleşecektir.

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Ziyaret için İstanbul Üniversitesi web sitesi (http://istanbul.edu.tr) üzerinden randevu alınmalıdır. Ziyaretçilerimiz araç ile giriş yapamayacaklardır. Ziyaretlerde Rektörlük binası idari büroları ile eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları-okuma salonları ve amfilere giriş yapılamayacaktır.

Resmî tatiller (dini ve milli bayramlar, özel günler vb.), sınav günleri ve Üniversitemiz yönetimi tarafından belirlenen zamanlarda kampüsümüz ziyarete kapalı olacaktır. Beyazıt Kampüsü'ndeki tarihi ve kültürel atmosferi deneyimlemek isteyen misafirler, güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılacak kontrollere tabi tutulduktan sonra giriş esnasında alacakları ziyaretçi kartları ile yerleşkemize giriş yapabileceklerdir. Üniversite yönetimimiz gerekli görülen durumlarda ek güvenlik tedbirleri uygulama hakkına sahiptir." ifadelerine yer verildi.

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