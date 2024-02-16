Başkan Erdoğan'dan iki yüksek mahkemeye rest: "AYM ve Danıştay'ın kararlarını hazmedemiyorum"

FETÖ bataklığını kuruttuk ama sinekleri temizliyoruz! O nedenle Danıştay 'ın aldığı karara sessiz kalamayız! Ayrıca AYM 'nin kararlarını da hazmedemiyorum. Bu işin üzerine gideceğiz.





Mısır'la yeni bir sayfa açtık. Önümüzde çok kritik sınamalar var. Gazze'deki barış çağrıları da ne yazık ki ABD nedeniyle sonuçsuz kalıyor. F-16 süreci ise olumlu yönde ilerliyor.