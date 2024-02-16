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Başkan Erdoğan'dan iki yüksek mahkemeye rest: "AYM ve Danıştay'ın kararlarını hazmedemiyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE ve Mısır ziyretleri dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde tartışmalı kararlar alan Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'a sert mesajlar yolladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Şubat 2024 Güncelleme 16 Şubat 2024, 07:04
Başkan Erdoğan’dan iki yüksek mahkemeye rest: AYM ve Danıştay’ın kararlarını hazmedemiyorum

FETÖ bataklığını kuruttuk ama sinekleri temizliyoruz! O nedenle Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalamayız! Ayrıca AYM'nin kararlarını da hazmedemiyorum. Bu işin üzerine gideceğiz.



Mısır'la yeni bir sayfa açtık. Önümüzde çok kritik sınamalar var. Gazze'deki barış çağrıları da ne yazık ki ABD nedeniyle sonuçsuz kalıyor. F-16 süreci ise olumlu yönde ilerliyor.

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