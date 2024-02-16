Başkan Erdoğan, CHP’ye yüklendi: "Dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde önemli açıklamalar yaptı:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde önemli açıklamalar yaptı:
Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizde millete tepeden bakmak, millete rağmen herhangi bir işe kalkışmak asla yoktur.
Tek parti dönemi alışkanlığıyla 'milleti tıpış tıpış gidip oy verecek olarak gören' CHP zihniyeti yine aynı kafayla yoluna devam ediyor.
Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuşlar ki dünyada ve ülkelerinde kıyamet kopsa umurlarında değil. Milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları ne de projeleri var.
Belediye başkanları, adayları, perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. Bu uğurda birbirlerine çelme çakmaktan, kuyusunu kazmaktan, dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar. CHP'deki şehirlerin hali içler acısı. 31 Mart'ta bu şehirlerimizden müjde bekliyoruz. Türkiye 1994 seçimlerine kadar geçen 5 yıllık CHP zihniyetinin ağır faturalarını uzun yıllar boyunca ödemek zorunda kaldı.