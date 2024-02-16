Almanya çalışan maaşları ne kadardır? Almanya iş imkanları nelerdir? Hangi mesleklerde alım yapıyor?

Almanya'da mevcut olan iş imkanları, Türkler ve diğer milletler için çok geniştir. Almanya iş imkanlarının geniş olması sayesinde günümüzde de birçok kişi Almanya'da çalışmak için ülkeye beyin göçü gerçekleştirir.

👉 Almanya Çalışan Maaşları Ne Kadardır? Almanya'da çalışanların aylık maaşları, ortalama olarak şöyle belirlenmiştir: • Doktor: 5.100-10.000 Euro • Hemşire: 2.000-2.500 Euro • Yaşlı bakıcı: 2.000 Euro • Mühendis: 3.500-6.000 Euro • Avukat: 4.000 Euro • Hakim: 4.500 Euro • Diş hekimi: 4.000 Euro • Eczacı: 3.200 Euro • Veteriner: 3.200 Euro • Pilot: 6.500 Euro • Hostes: 2.000 Euro • Öğretmen: 2.600 Euro • Mimar: 2.600 - 4.000 Euro • Yazılım uzmanı: 3.500 Euro • Gazeteci: 2.400 Euro • Tamirci: 1.800 Euro • Polis: 3.500 Euro • Asker: 7.400 Euro • Kasiyer: 1.800 Euro Almanya iş imkanlarından yararlanarak Türkiye'den Almanya'ya gitmiş olan kişilerin maaşları da gitmiş oldukları meslek dallarına göre ortalama olarak böyle belirlenmiştir. Almanya, çalışanlarının oturma izni olduğu sürece maaşlarını farklı ücretler üzerinden ödemez.

👉Almanya İşçi Alımı Şartları Nelerdir?

Almanya'da çalışacak olan işçilerin yerine getirmeleri gereken koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Sabıka kaydının bulunmaması

• Türkiye sınırları içinde yüz kızartıcı suçlardan birinin işlenmemiş olması

• Lise, lisans ya da ön lisans programlarını bitirmiş ya da yarıda bırakmış olmak (Aktif olarak öğrenci olan kişilerin çalışma başvuruları kabul edilmez.)

• Daha önce herhangi bir yerde çalışmış ve iş tecrübesi kazanmış olmak

• Engel sahibi olmamak

• 25- 45 yaşları arasında olmak

• Ulaştırma, sağlık, hizmet, inşaat ya da mühendislik alanlarının hangisi üzerinden çalışmak için gidilecekse onun seçilmesi

• Eğer varsa, uzmanlık alının seçilmesi

• İşçi alım başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması ve işçi sözleşmesinin okunup, imzalanıp onaylanması

👉Almanya'da Çalışma İzni Alınması İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Çalışma izni verebilmek için Almanya tarafından işçi olarak ülkeye gelecek olan kişilerden güncel olarak talep edilen evraklar, şöyle sıralanmıştır:

• Özgeçmiş (Almanca yazılması gereklidir.)

• 3 adet biyometrik olarak çekilmiş fotoğraf

• En az 1 yıl geçerliliği bulunan pasaport

• Nüfus kayıt örneği

• İkametgah belgesi

• Eğer bir lisans, ön lisans ya da lise mezuniyeti durumu mevcutsa diploma

• SGK hizmet dökümü belgeleri

• Yabancı dil belgesi

• Mesleki yeterlilik belgeleri

• İyi niyet mektubu