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YSK duyurdu! 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma yerleri belli oldu

31 Mart seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve YSK'nın internet adresinde erişime açıldı. Seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve YSK'nın internet adresinde erişime açıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 19:22 Güncelleme 15 Şubat 2024, 19:58
YSK duyurdu! 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma yerleri belli oldu

Yerel seçimlere 44 gün kaldı. Milyonlarca seçmen, partilerin belirlediği adayların netleşmesiyle 31 Mart'ta kurulacak sandıklarda kararını verecek.

Bu kapsamda gözler oy kullanılacak sandıklara çevrilmişti.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için YSK'nin takvimi uyarınca süreç devam ediyor.

Takvime göre, dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak.

Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler, nerede oy kullanacağını öğrenebilecek.

SEÇMENLER NEREDE OY KULLANACAK?
Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

YSK'dan yapılan uyarıda, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi.

İŞTE SANDIK SORGULAMA EKRANI
Nerede oy kullanacağınızı öğrenmek için YSK'nin internet sitesi "secmen.ysk.gov.tr" adresinden bilgilerinizi girerek öğrenebilirsiniz.

Ayrıca yine e-Devlet'ten bilgilerinizi girerek arama çubuğuna "Yurt içi seçmen kaydı sorgulama" yazarak sandık bilginize ulaşabilir ya da "turkiye.gov.tr" ye tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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