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Marmara Denizi'nde alarm! Gemi battı! 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı

Son dakika haberleri... Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kıyı emniyeti genel müdürlüğüne ait Kegk 6 ve Kıyem 4 isimli hızlı can kurtarma botları olay mahaline ulaştı. Arama çalışmaları başlatıldı. Helikopterler hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamazken, şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulundu. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, A Haber canlı yayında batan gemide bulunan 6 kişinin Türk vatandaşı olarak değerlendirildiği söyledi.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 08:31 Güncelleme 15 Şubat 2024, 09:23
Marmara Denizi’nde alarm! Gemi battı! 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

AHaber CANLI YAYIN

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marmara Denizinde İmralı Adasının güney batısında 59 m. boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuruyük gemisinden 06.32'de acil durum sinyali alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KEGM deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmaktadır.

Saat 07.12 itibarı Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyalide kesilmiştir.

Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliğinin (c) bendine göre "Tehlike safhası" ilan edilmiştir." denildi.

İÇİ BOŞ BİR CAN SALI BULUNDU
Bakanlık, bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botlarının aramalara devam ettiğini, helikopterlerin hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamadığını belirtirken, şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunduğunu ifade etti.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Söz konusu geminin dün akşam saat 20:00 sularında Marmara Adasından Gemlik'e yüklü olarak seyre kalktığını duyuran Ulaştırma Bakanlığı, kıyı emniyeti genel müdürlüğüne ait Kegk 6 ve Kıyem 4 isimli hızlı can kurtarma botlarının olay mahaline ulaştığını arama çalışmalarının başladığını duyurdu.

BURSA VALİSİ A HABERDE SON DURUMU AKTARDI
Bursa Valisi Demirtaş, A Haber canlı yayınında olaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Demirtaş, "Sabah 6.20'de bize bir ihbar geldi. 69 metre uzunluğunda bir ticari gemi ve gemide dolomit malzemesi yüklü. 6 mürettebatın olduğunu biliyoruz. Karacabey Kurşunlu limanına 7 km uzaklığında battığını ihbar ediyor. Arkadaşlar olay yerinde. Biz 6.30'da 3 tane botumuzla olay yerindeydik. Geminin aranmasıyla ilgili çalışmamamız çok hızlı şekilde devam ediyor.

En kısa zamanda vatandaşlarımızı kurtaracağız diye düşünüyorum. Çok geçmiş olsun. Gemi Marmara Adası'ndan kalkıyor taş mermer tipi taş yüklü. Gemideki 6 gemici için kurtarma çalışması başlatıldı." dedi.

BATUHAN Aʺ isimli gemiBATUHAN Aʺ isimli gemi

TÜRK VATANDAŞI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.

Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

DAHA ÖNCE YİNE KARAYA OTURMUŞ
Marmara Denizi'nde bu sabah saatlerinde batan geminin 2021 yılında karaya oturduğu ortaya çıktı.

"Batuhan A" isimli gemi, yük boşaltmak için Karabiga Belediyesi'ne ait limana yaklaştığı sırada karaya oturduğu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek bulunduğu bölgeden kurtarıldığı belirtildi.

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