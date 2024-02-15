Marmara Denizi’nde alarm! Gemi battı! 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marmara Denizinde İmralı Adasının güney batısında 59 m. boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuruyük gemisinden 06.32'de acil durum sinyali alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KEGM deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmaktadır.

Saat 07.12 itibarı Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyalide kesilmiştir.

Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliğinin (c) bendine göre "Tehlike safhası" ilan edilmiştir." denildi.

İÇİ BOŞ BİR CAN SALI BULUNDU

Bakanlık, bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botlarının aramalara devam ettiğini, helikopterlerin hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamadığını belirtirken, şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunduğunu ifade etti.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Söz konusu geminin dün akşam saat 20:00 sularında Marmara Adasından Gemlik'e yüklü olarak seyre kalktığını duyuran Ulaştırma Bakanlığı, kıyı emniyeti genel müdürlüğüne ait Kegk 6 ve Kıyem 4 isimli hızlı can kurtarma botlarının olay mahaline ulaştığını arama çalışmalarının başladığını duyurdu.

BURSA VALİSİ A HABERDE SON DURUMU AKTARDI

Bursa Valisi Demirtaş, A Haber canlı yayınında olaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Demirtaş, "Sabah 6.20'de bize bir ihbar geldi. 69 metre uzunluğunda bir ticari gemi ve gemide dolomit malzemesi yüklü. 6 mürettebatın olduğunu biliyoruz. Karacabey Kurşunlu limanına 7 km uzaklığında battığını ihbar ediyor. Arkadaşlar olay yerinde. Biz 6.30'da 3 tane botumuzla olay yerindeydik. Geminin aranmasıyla ilgili çalışmamamız çok hızlı şekilde devam ediyor.

En kısa zamanda vatandaşlarımızı kurtaracağız diye düşünüyorum. Çok geçmiş olsun. Gemi Marmara Adası'ndan kalkıyor taş mermer tipi taş yüklü. Gemideki 6 gemici için kurtarma çalışması başlatıldı." dedi.