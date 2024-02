Marmara Denizi’nde alarm! Gemi battı! 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı

ÇALIŞMALAR BAŞLADI Söz konusu geminin dün akşam saat 20:00 sularında Marmara Adasından Gemlik'e yüklü olarak seyre kalktığını duyuran Ulaştırma Bakanlığı, kıyı emniyeti genel müdürlüğüne ait Kegk 6 ve Kıyem 4 isimli hızlı can kurtarma botlarının olay mahaline ulaştığını arama çalışmalarının başladığını duyurdu.

İÇİ BOŞ BİR CAN SALI BULUNDU Bakanlık, bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botlarının aramalara devam ettiğini, helikopterlerin hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamadığını belirtirken, şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunduğunu ifade etti.

Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliğinin (c) bendine göre "Tehlike safhası" ilan edilmiştir." denildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.

Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

DAHA ÖNCE YİNE KARAYA OTURMUŞ

Marmara Denizi'nde bu sabah saatlerinde batan geminin 2021 yılında karaya oturduğu ortaya çıktı.

"Batuhan A" isimli gemi, yük boşaltmak için Karabiga Belediyesi'ne ait limana yaklaştığı sırada karaya oturduğu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek bulunduğu bölgeden kurtarıldığı belirtildi.

CAN SALI NEDİR?

Acil durumlarda, açık denizde bir çok teknenin sahip olduğu pahalı donanımlardan biri de can sallarıdır. Can salları, teknenin sizi terk ettiği durumlarda kullanılmak için tasarlanmış, şişme olan bir küçük yedek teknedir. İçinde sizin yardım gelene kadar hayatta kalmanıza yardımcı olacak malzemeler vardır.