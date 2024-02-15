Son dakika: İstanbul’da her yağış sonrası aynı manzara! Trafik yoğunluğu yüzde 74!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerine doğru bugün için uyarmıştı.

30 saat boyunca yağış beklendiğini bildiren MGM, "yağışların kuzey ilçeleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bugün sabahın ilk saatleriyle birlikte işe gitmek için yola koyulan İstanbullu yine aynı manzara ile karşılaştı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Her yağmur sonrası ortaya çıkan manzara bu kez de değişmedi.

İstanbullular yoğun bir trafiğin arasında kaldı. Araçlarıyla yollara düşenler ve toplu ulaşım aracı kullananlar, ilerlemeyen trafik nedeniyle zor anlar yaşadı.

YOĞUNLUK YÜZDE 74

Görüş mesafesinin de düşmesiyle trafik durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda yaşanan yoğunluk İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre yüzde 74 olarak ölçüldü.