Yozgat’ta otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan M.K. (54) yönetimindeki 05 ACF 108 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat - Kayseri kara yolunun Battal köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza ağır yaralanan vatandaşlardan 1'inin hayatını kaybettiğini duyururken, 3'ü ağır 18 kişi ise Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesine sevk edildi.