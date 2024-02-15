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Yozgat'ta otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri... Yozgat-Kayseri yolu Battal köyü yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaparak yan yattı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralı toplam 18 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 08:14 Güncelleme 15 Şubat 2024, 09:18
Yozgat’ta otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan M.K. (54) yönetimindeki 05 ACF 108 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Kayseri kara yolunun Battal köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza ağır yaralanan vatandaşlardan 1'inin hayatını kaybettiğini duyururken, 3'ü ağır 18 kişi ise Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesine sevk edildi.

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