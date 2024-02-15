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İstanbul'da eş zamanlı "KAFES-40" operasyonu! 3 organize suç örgütü çökertildi elebaşları yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40" operasyonlarından 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, elebaşlarından Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak'ın yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 08:06 Güncelleme 15 Şubat 2024, 08:52
İstanbul’da eş zamanlı KAFES-40 operasyonu! 3 organize suç örgütü çökertildi elebaşları yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen "Kafes-40" operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da bulunduğu 24 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

3 örgüt çökertildi elebaşları yakalandı!

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar kapsamında, Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak'ın elebaşı oldukları 3 organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti.

İki elebaşının da yer aldığı 24 şüphelinin yakalandığı operasyonlar sonucu, 5 ruhsatsız tabanca ile 3 tüfeğe el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, işyeri, ikamet ve araç kurşunlama, iş insanlarını tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme" suçlarına yönelik "Kafes-40" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar kapsamında, Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak'ın elebaşı oldukları 3 organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti.

İki elebaşının da yer aldığı 24 şüphelinin yakalandığı operasyonlar sonucu, 5 ruhsatsız tabanca ile 3 tüfeğe el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle" ifadelerini kullandı.

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