Başkan Erdoğan 12 yıl sonra Kahire’de: Kırmızı halıyla karşılandı! İki ülke arasında yeni dönem başladı

MISIR İLE EL ELE

Başkan Tayyip Erdoğan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından törenle karşılandı. İki lider, işbirliğine yönelik ortak bildiriyi imzaladı. Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

- Mısır ile 1000 yılı aşan ortak tarih ve kültüre sahibiz. İlişkileri hak ettiği seviyeye çıkarma gayretindeyiz.

- Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Savunma sanayi bir diğer alan. Mısır bu sektöre önemli yatırım yapıyor.