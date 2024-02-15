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Başkan Erdoğan 12 yıl sonra Kahire'de: Kırmızı halıyla karşılandı! İki ülke arasında yeni dönem başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da kırmızı halıyla karşılandı. İki ülke arasında yeni dönem başladığını vurguladı. Ticaretin 15 milyar dolara çıkacağını açıkladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Şubat 2024 Güncelleme 15 Şubat 2024, 07:01
Başkan Erdoğan 12 yıl sonra Kahire’de: Kırmızı halıyla karşılandı! İki ülke arasında yeni dönem başladı

Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye getireceğiz. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkartacağız. Mısır ile ortak projeler üreteceğiz.

Gazze'deki sürgün girişimi bizim için yok hükmündedir. Çatışma-gerilim görmek istemiyoruz. Barışın tesisi için Mısır'la temaslarımız artacak.

MISIR İLE EL ELE
Başkan Tayyip Erdoğan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından törenle karşılandı. İki lider, işbirliğine yönelik ortak bildiriyi imzaladı. Erdoğan şu açıklamaları yaptı:
- Mısır ile 1000 yılı aşan ortak tarih ve kültüre sahibiz. İlişkileri hak ettiği seviyeye çıkarma gayretindeyiz.
- Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Savunma sanayi bir diğer alan. Mısır bu sektöre önemli yatırım yapıyor.


- Ortak projeler yapacağımıza inanıyorum. Yenilenebilir enerji imkanını da değerlendiriyoruz.
- Gazze için sahra hastanesi inşası için uzmanlarımız çalışıyor. Mısırlı kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz. Akan kanın durması için Mısır'la çalışmaya hazırız...
- Mısır'ın bu konudaki dirayetli tutumunu takdirle karşılıyor ve destekliyoruz.

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