İngiltere Interpol Genel Sekreter adayı Stephen Kavanagh'dan Türkiye'nin terörle mücadeledeki rolüne vurgu: "Kilit ortaklarından birisi"

Interpol'ün dünyanın dört bir yanındaki en ağır suçlardan bazılarıyla mücadele edebilmesi için ülkeler arasında istihbarat paylaşımına yardımcı olduğuna işaret eden Kavanagh, "Interpol, Türkiye'nin ve bunun karşılığında da Türkiye, dünyanın güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Interpol'ün 100 yıl önce kurucu üyesi ve bundan dolayı çok önemli bir ortağı olduğunu vurgulayan Kavanagh, Interpol ve Türk kolluk kuvvetleri arasındaki son işbirliğiyle 18 farklı ülkede çeşitli suçlardan aranan 60'ı aşkın şüphelinin yakalandığını söyledi.

Geçici görevlendirmeyle Interpol Polis Hizmetleri İcra Direktörlüğünü yürüten ve İngiltere'nin 2024 Interpol Genel Sekreter adayı olan Kavanagh, Türkiye temaslarında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Interpol üzerinden paylaşılan parmak izi verileriyle bir terör zanlısının sınırı geçmesine engel olunduğunu dile getiren Kavanagh, "Bu kişiyi durdurabildik çünkü parmak izleri, daha önce el yapımı bir patlayıcı üzerinde bulunan izlerle eşleşiyordu. Türkiye, bu operasyonu mümkün kılan 'WATCHMAKER' projesinin de kilit ortaklarından birisi." diye konuştu.

"Türkiye'nin terörle mücadelede stratejik ve coğrafi öneme sahip bir rolü var." diyen Kavanagh, Türkiye 'nin desteği ve Interpol 'ün kırmızı bülteniyle farklı ülkelerde aranan 6 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını bildirdi.

Kavanagh, teröre imkan sağlayan finansmanın kesilmesi için daha fazla çalışılması gerektiğinin altını çizerek, terör örgütü Eş-Şebab'ın finansmanının üçte birinin şu anda çevresel suçlardan geldiğini, "bu örgütlere giden parayı kesmenin terörü kökünden durdurmaya yardımcı olacağını" anlattı.

İngiltere'nin bir önceki Terörle Mücadele Dairesi Başkanı olarak terörün sebep olduğu yaşam kayıplarını çok iyi bildiğine dikkati çeken Kavanagh, "Bu yüzden Türkiye gibi üye ülkelerin, terörle mücadelesine destek verilmesi Interpol'ün en önemli misyonlarından birisi." değerlendirmesinde bulundu.

"KARMAŞIK ULUSLARARASI SUÇ FAALİYETLERİYLE MÜCADELEDE YAPAY ZEKAYI KULLANIYORUZ"

Yapay zeka ve siber suçlar ilişkisine de değinen Kavanagh, "Bitcoin gibi kripto paralar nedeniyle kara para aklama suçu, çok daha karmaşık bir hal aldı ve yapay zekanın da yasa dışı işlemleri takip etmeyi, olduğundan daha da zorlaştırdığını görüyoruz." dedi.

Kavanagh, Interpol'ün yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak karmaşık soruşturmalarda, "normalde soruşturmacıların aylarını ya da yıllarını alacak bağlantıları" kurabildiklerini vurguladı.

Interpol'ün yapay zekadan faydalandığını da belirten Kavanagh, "Yapay zekayı kullanarak, cinsel suçluların ve teröristlerin hangi dark web sitelerini ne zaman kullandıklarının modelini çıkartabiliyoruz. Interpol olarak karmaşık uluslararası suç faaliyetleriyle mücadelede yapay zekayı kullanıyoruz." şeklinde konuştu.

INTERPOL'DEN 30 ÜLKEDE ÇEVRİM İÇİ SUÇLARA VURGUN

Kavanagh, çevrim içi suçların her geçen gün arttığına, siber suçluların birçok kişisel veriyi hedef aldığını söyledi.

Yapay zekanın, bu tehditleri önleme ve bunlarla mücadelede daha fazla rol oynaması gerektiğine dikkati çeken Kavanagh, "Interpol'de, iş yerlerine ait e-posta adreslerini ele geçiren, yatırım sahtekarlığı yapan ve yasa dışı kumar odaları yöneten bilgisayar korsanlarına yönelik 30'u aşkın ülkeyi kapsayan bir operasyon koordine ettik." şeklinde bilgi verdi.

Kavanagh, operasyonun sonunda 82 bini aşkın şüpheli banka hesabını kapattıkları, 30 ülkede yaklaşık 200 milyon ABD doları ve 100 milyon ABD dolarının üzerinde sanal paraya el konulmasına yardımcı oldukları bilgisini paylaştı.