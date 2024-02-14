Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya operasyon: 19 gözaltı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 19 kişi gözaltına alındı.

EMNİYET VE MİT'TEN ORTAK ÇALIŞMA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği, terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ekipleri koordineli çalışma yürüttü.