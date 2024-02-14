Çiftlik Bank davasında "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın kara kutusu olarak bilinen Osman Naim Kaya'nın tahliyesine karar verildi

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Uruguay'dan iade edilen Osman Naim Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklarla bir kısım müştekiler ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Osman Naim Kaya, Uruguay'da kara para aklanmasına yardımcı olmaktan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldığını belirterek, "Cezamı çektim. Türkiye'de açılan davadan dolayı yurt dışında kaçak olma durumum söz konusu değildir. Benim iadem için yapılan tüm yazışmalara Uruguay devleti cezamın infazı nedeniyle iade edilemediğim hususunda cevap vermiştir. Bu cevaplar Dışişleri Bakanlığından alınabilir." dedi.