Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Gazze için 1,2 tonluk sağlık yardımı Mısır’a ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze halkı için ortez, protez ve atölye malzemelerinden oluşan 1,2 tonluk sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını kaydetti.

Gazze halkı için gönderdiğimiz 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımı bugün Mısır'a ulaştı. Türkiye, 7 Ekimden bu yana insanlığın sınav konusu olan Gazze dramının yol açtığı yaraları sarmaya devam edecek. pic.twitter.com/PJHMJ69PBP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 14, 2024

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze halkı için gönderdiğimiz 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımı bugün Mısır'a ulaştı. Türkiye, 7 Ekim'den bu yana insanlığın sınav konusu olan Gazze dramının yol açtığı yaraları sarmaya devam edecek."