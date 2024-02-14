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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Gazze için 1,2 tonluk sağlık yardımı Mısır'a ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze halkı için ortez, protez ve atölye malzemelerinden oluşan 1,2 tonluk sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını kaydetti. Dakikalar sonra bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, 49’u hasta, 106’sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 Filistinlinin Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 16:24 Güncelleme 14 Şubat 2024, 16:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Gazze için 1,2 tonluk sağlık yardımı Mısır’a ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze halkı için ortez, protez ve atölye malzemelerinden oluşan 1,2 tonluk sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını kaydetti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze halkı için gönderdiğimiz 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımı bugün Mısır'a ulaştı. Türkiye, 7 Ekim'den bu yana insanlığın sınav konusu olan Gazze dramının yol açtığı yaraları sarmaya devam edecek."


Dakikalar sonra bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, 49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 Filistinlinin Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Koca, yaptığı açıklamada, "49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş'ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük." ifadelerini kullandı.

Gazze için 1,2 tonluk sağlık yardımı Mısır'a ulaştı

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