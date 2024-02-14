CHP paramparça: Özel, İstanbul ilçeleri adaylarının tanıtımına katılmadı! Gürsel Tekin istifayı bastı: İmamoğlu protesto edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , konuşması sırasında protestolarla karşılaşınca "Orada attığınız sloganlarla başkana ayıp ediyorsunuz. Oturun beni dinleyin" diyerek kızgınlığını haykırdı. Bu arada aday yapılmayan Gürsel Tekin , istifayı bastı. "Aday belirlemede ahbap çavuş ilişkisi var. Kriter, liyakat yok" açıklaması yaptı.

İBB Başkanlığı için "Bağımsız aday" olacağını vurguladı. Hem CHP Malatya Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner'in, Çankaya'ya aday gösterildiği ortaya çıktı. Hatay adayı Lütfü Savaş'ın durumunun bile hala netleşmemesi de partide tansiyonu fırlattı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin de yaşananlara isyan ederek istifa ettiklerini açıkladı.