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CHP paramparça: Özel, İstanbul ilçeleri adaylarının tanıtımına katılmadı! Gürsel Tekin istifayı bastı: İmamoğlu protesto edildi

Sadece 3 ay önceydi. CHP, sözde değişime gitti! Başkanlığa Özel geldi. "Bizde hançerlenme olmaz" dedi. Ama İmamoğlu, bütün ipleri ele geçirdi. Ankara adayı, bağımsızlık ilan etti. İzmir'inki hakaretler dizdi. Parti birbirine girdi. Son olarak Özel bile Ekrem Bey'in dünkü aday açıklamasına gelmedi!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Şubat 2024 Güncelleme 14 Şubat 2024, 07:01
CHP paramparça: Özel, İstanbul ilçeleri adaylarının tanıtımına katılmadı! Gürsel Tekin istifayı bastı: İmamoğlu protesto edildi

2023'ün 4 Kasım'ıydı. CHP, Kılıçdaroğlu'nu eve yolladı. Özel'i 'Genel Başkan' yaptı. Ancak İmamoğlu, sazı eline aldı. Partiyi tek başına yönetmeye kalktı. İsyan başladı! Yavaş, logosuz seçim turuna çıktı. Soyer, "Saygısızlar" diye haykırdı.



Gürsel Tekin, akşam övdü, sabah istifayı bastı. Protestolar yaşandı! İmamoğlu ise kulak asmadı! İstanbul adaylarını bile kendi açıkladı. Özel, toplantıya katılmadı. Kırmızı koltuğu boş kaldı. Herkes anladı: CHP'de hançerler bitmezmiş!

CHP PARAMPARÇA
CHP İstanbul ilçe adayları, Haliç Kongre Merkezi'nde tanıttı. Bakırköy, Kadıköy, Avcılar ve Sarıyer başta olmak üzere 9 ilçede mevcut başkanlar aday yapılmadı. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bile katılmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşması sırasında protestolarla karşılaşınca "Orada attığınız sloganlarla başkana ayıp ediyorsunuz. Oturun beni dinleyin" diyerek kızgınlığını haykırdı. Bu arada aday yapılmayan Gürsel Tekin, istifayı bastı. "Aday belirlemede ahbap çavuş ilişkisi var. Kriter, liyakat yok" açıklaması yaptı.

İBB Başkanlığı için "Bağımsız aday" olacağını vurguladı. Hem CHP Malatya Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner'in, Çankaya'ya aday gösterildiği ortaya çıktı. Hatay adayı Lütfü Savaş'ın durumunun bile hala netleşmemesi de partide tansiyonu fırlattı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin de yaşananlara isyan ederek istifa ettiklerini açıkladı.

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