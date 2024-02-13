İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 1’i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi: Demhat Eylül kod adlı Hasip Şimşek öldürüldü

Diyarbakır ili Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığımız ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-50" Operasyonu kapsamında; komandolarımız, güvenlik korucu timlerimiz ve J-SİHA desteğiyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hainlerin Tek Tek Nefeslerini Keseceğiz. Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemize Sizlerin Duası ve Desteğiyle Kararlılıkla Devam Edeceğiz. Kahramanlarımızın kanları yerde kalmayacak❗️

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK❗️ Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-50" Operasyonunda; ⬜️ 1️⃣'i GRİ Kategoride olan toplam 2️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi ❗️ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hainlerin Tek Tek Nefeslerini… pic.twitter.com/1HbJKRuN68

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-50" operasyonunda; 1 gri kategoride olan toplam 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yerlikaya, gri kategoride yer alan teröristin Demhat Eylül kod adlı Hasip Şimşek olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde

❌⬜️GRİ kategoride yer alan Demhat Eylül kod adlı Hasip Şimşek ve

❌Memo kod adlı Mehmet Akalan adlı teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Ayrıca Teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

❌ ⬜️Terörist Hasip Şimşek'in katıldığı eylemler;

📌Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı 3️⃣ polis memuru, 2️⃣ sivil vatandaşın ŞEHİT edilmesi ve 2️⃣1️⃣7️⃣ vatandaşımızın YARALANMASI olayı,

📌Diyarbakır ili Hani ilçesi, Hani-Topçular karayolunda bir grup terörist tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 1️⃣ Askeri Personel ve 1️⃣ Gönüllü Güvenlik Korucusunun ŞEHİT edilmesi,

📌Diyarbakır ili Hani/Topçular Jandarma Krk.K.lığı sorumluluk alanında Yukarıturalı Köyü Yol Ayrımında icra edilen Şok YKN faaliyeti esnasında, bir grup terörist tarafından yapılan silahlı saldırı sonucunda 1️⃣ Güvenlik Korucusu ŞEHİT edilmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

❌ Mehmet Akalan adlı teröristin katıldığı eylemlerin ise;

📌Diyarbakır ili Yenişehir İlçesinde 6 adet EYP atılma olayı,

📌Diyarbakır/Yenişehir Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına yönelik el bombası atılması ve tabanca ile ateş açılması,

📌Diyarbakır/Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde Yenişehir Belediyesine ait aracın kundaklanması olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren MİT Mensuplarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin🇹🇷

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK❗️