İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 1’i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi: Demhat Eylül kod adlı Hasip Şimşek öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-50" operasyonunda; 1 gri kategoride olan toplam 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yerlikaya, gri kategoride yer alan teröristin Demhat Eylül kod adlı Hasip Şimşek olduğunu bildirdi.
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 13, 2024
Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-50" Operasyonunda;
⬜️ 1️⃣'i GRİ Kategoride olan toplam 2️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi ❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hainlerin Tek Tek Nefeslerini… pic.twitter.com/1HbJKRuN68
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK❗️
Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-50" Operasyonunda;
⬜️ 1️⃣'i GRİ Kategoride olan toplam 2️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi ❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hainlerin Tek Tek Nefeslerini Keseceğiz. Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemize Sizlerin Duası ve Desteğiyle Kararlılıkla Devam Edeceğiz. Kahramanlarımızın kanları yerde kalmayacak❗️
Diyarbakır ili Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığımız ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-50" Operasyonu kapsamında; komandolarımız, güvenlik korucu timlerimiz ve J-SİHA desteğiyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı.