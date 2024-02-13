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Önce Kadıköy şimdi de Merter! CHP'nin pankart hazımsızlığı sürüyor: Bu vandallık 31 Mart'ta bitecek

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un asılan afişlerini kesen CHP yine bir skandala imza attı. CHP bu sefer de Merter'deki kiralanan reklam panosuna asılan Murat Kurum pankartının üstüne Ekrem İmamoğlu’nun pankartını astı.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 20:03 Güncelleme 13 Şubat 2024, 20:03
Önce Kadıköy şimdi de Merter! CHP’nin pankart hazımsızlığı sürüyor: Bu vandallık 31 Mart’ta bitecek

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum ilçe ziyaretlerine dün Fatih ve Şişli'de devam etti. Anketlerde ilk sırada çıkan Kurum'un kent geneline asılan seçim pankartları yine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye yönetim tarafından hedef alındı.

CHPli Kadıköy Belediyesinden zamanlaması manidar operasyon! Murat Kurumun afişleri kesildiCHPli Kadıköy Belediyesinden zamanlaması manidar operasyon! Murat Kurumun afişleri kesildi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nden zamanlaması manidar operasyon! Murat Kurum'un afişleri kesildi



Daha önce Kurum'un Kadıköy'de yapacağı ziyaretler öncesinde AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı teşkilat mensupları tarafından asılan 'Kadıköy Murat'ına hazır' ve AK Parti pankartları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın talimatı üzerine toplatıldı.



İMAMOĞLU'NUN PANKARTLARI ASILDI
Kadıköy Belediyesi temizlik işçileri tarafından toplanan pankartlar çöp arabasına atılırken görüntülendi. Dün ise Güngören Merter'de D-100 karayolu ön cephesindeki reklam afişlerinde yer alan Murat Kurum'un 'Sadece İstanbul' pankartı İBB yönetiminin hazımsızlığına maruz kaldı.



Kurum'a ait pankartın üstüne İBB ekipleri tarafından mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun pankartları asıldı.


"BU VANDALLIĞIN SONU 31 MART"
Yaşanan olay sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Dr. Fatih Coşar, "Seçim yaklaştıkça CHP'li İBB yönetimi öfkesini kontrol edemiyor. İBB Zabıtaları bu sefer de Merter'de ücretli olarak kiralanan reklam alanlarından Murat Kurum giydirmelerinin üstüne hukuksuzca CHP'li İBB Başkanının reklamlarını giydirip kapatıyor. Bu vandallığın sonu 31 Mart'ta demokrasi zaferi ile gelecek. Hiç merakta etmeyin!" ifadelerin kullandı.

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