Önce Kadıköy şimdi de Merter! CHP’nin pankart hazımsızlığı sürüyor: Bu vandallık 31 Mart’ta bitecek



"BU VANDALLIĞIN SONU 31 MART"

Yaşanan olay sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Dr. Fatih Coşar, "Seçim yaklaştıkça CHP'li İBB yönetimi öfkesini kontrol edemiyor. İBB Zabıtaları bu sefer de Merter'de ücretli olarak kiralanan reklam alanlarından Murat Kurum giydirmelerinin üstüne hukuksuzca CHP'li İBB Başkanının reklamlarını giydirip kapatıyor. Bu vandallığın sonu 31 Mart'ta demokrasi zaferi ile gelecek. Hiç merakta etmeyin!" ifadelerin kullandı.