Önce Kadıköy şimdi de Merter! CHP’nin pankart hazımsızlığı sürüyor: Bu vandallık 31 Mart’ta bitecek

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum ilçe ziyaretlerine dün Fatih ve Şişli'de devam etti. Anketlerde ilk sırada çıkan Kurum'un kent geneline asılan seçim pankartları yine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye yönetim tarafından hedef alındı.
Daha önce Kurum'un Kadıköy'de yapacağı ziyaretler öncesinde AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı teşkilat mensupları tarafından asılan 'Kadıköy Murat'ına hazır' ve AK Parti pankartları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın talimatı üzerine toplatıldı.