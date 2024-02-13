Erzincan İliç’te toprak siyanürlü mü, siyanür havuzu mu var? Siyanürlü toprak nedir, zararlı mı, suya karışırsa ne olur? Altın madeni son dakika...

BUHARLAŞIRSA, SUYA KARIŞIRSA NE OLUR?

Madencilik sektöründe, özellikle altın madenciliğinde, siyanür genellikle metalin cevherinden ayrılmasında kullanılır. Ancak, bu süreç siyanür atıklarının doğaya zarar verebileceği büyük riskler içerir. Siyanür havuzları, bu atıkları depolamak için kullanılan alanlardır ve doğru bir şekilde yönetilmezse çevresel felaketlere neden olabilir.

SİYANÜR BUHARLAŞTIĞINDA:

Solunabilir formda zehirli bir gaz oluşturur.

Solunduğunda hücrelere oksijenin kullanımını engeller.

Hızlı ve ölümcül zehirlenmelere neden olabilir.

Acil tıbbi müdahale gerektirir.