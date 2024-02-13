Erzincan İliç’te toprak siyanürlü mü, siyanür havuzu mu var? Siyanürlü toprak nedir, zararlı mı, suya karışırsa ne olur? Altın madeni son dakika...

Olayın yaşandığı bölgede, Anagold Madencilik'e ait olduğu iddia edilen siyanür atıkları bulunuyor. Siyanür, zehirli bir kimyasal madde olup, insan sağlığına ciddi zararlar verebilir. İşte detaylar...
Olayın yaşandığı bölgede, Anagold Madencilik'e ait olduğu iddia edilen siyanür atıkları bulunuyor. Siyanür, zehirli bir kimyasal madde olup, insan sağlığına ciddi zararlar verebilir. İşte detaylar...
ERZİNCAN İLİÇ'TE SİYANÜR HAVUZU MU VAR?
Erzincan'ın İliç ilçesinde Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik'e ait siyanür atıkları bulunuyor.
SİYANÜR NEDİR?
Siyanür, zehirli bir kimyasal maddedir ve insan sağlığına ciddi zararlar verebilir. Siyanür havuzu terimi genellikle bu kimyasalın endüstriyel veya madencilik süreçlerinde kullanıldığı yerlerdeki tehlikeli atık depolama sistemlerini ifade eder.
SİYANÜR HAVUZU NEDİR?
Siyanür havuzları ve bu tür tehlikeli maddelerin kullanımı ve depolanması, katı çevresel düzenlemelere tabidir ve bu süreçlerin güvenliği için sıkı kurallar ve denetimler bulunmaktadır. Bu nedenle, bu tür alanlarda güvenlik önlemlerine ve çevresel standartlara uygunluk büyük önem taşır.
BUHARLAŞIRSA, SUYA KARIŞIRSA NE OLUR?
Madencilik sektöründe, özellikle altın madenciliğinde, siyanür genellikle metalin cevherinden ayrılmasında kullanılır. Ancak, bu süreç siyanür atıklarının doğaya zarar verebileceği büyük riskler içerir. Siyanür havuzları, bu atıkları depolamak için kullanılan alanlardır ve doğru bir şekilde yönetilmezse çevresel felaketlere neden olabilir.
SİYANÜR BUHARLAŞTIĞINDA:
Solunabilir formda zehirli bir gaz oluşturur.
Solunduğunda hücrelere oksijenin kullanımını engeller.
Hızlı ve ölümcül zehirlenmelere neden olabilir.
Acil tıbbi müdahale gerektirir.
SUYLA KARIŞTIĞINDA:
Su ile reaksiyona girerek hidrojen siyanür (HCN) oluşturabilir.
HCN, solunum sistemi üzerinden hızla emilir.
Zehirli ve ölümcül etkilere yol açabilir.
Su kirliliğine ve çevresel sorunlara neden olabilir.