Erzincan İliç, Çöpler Köyü altın madeni kimin? 13 Şubat 2024 Erzincan altın madeni neden çöktü, toprak kayması neden olur? Şirketten açıklama

AFAD'ın X platformundan yaptığı açıklama
AFAD'TAN AÇIKLAMA!
AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şu şekilde;
"Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."
ALTIN MADENİ NEDEN ÇÖKTÜ?
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu madende göçük olmadığını toprak kaymasının dışarıda gerçekleştiğini duyurarak şu açıklamalarda bulundu;
"Maden ocağının dışında toprak kayması sonucu. Madende göçük yok. İşçilerimizden toprak altında kalanların ihbarını aldık. Sayı tam net değil. AFAD, UMKE, arama kurtarma ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Bütün arkadaşlarımız burada. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatıyla hepimiz bu olaya sahip çıktı. Toprak altında kaç vatandaşımızın kaldığını, sonucun ne olduğunu ara ara paylaşacağım. Hassas bir konu. Biz olayın olduğu yerdeyiz."