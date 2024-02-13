Erzincan İliç, Çöpler Köyü altın madeni kimin? 13 Şubat 2024 Erzincan altın madeni neden çöktü, toprak kayması neden olur? Şirketten açıklama

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu olay yerinde bölgede incelemelerde bulunurken, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olaya müdahale ediyor. Toprak altında kaç işçinin kaldığı henüz net değilken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki, Erzincan altın madeni neden çöktü? İşte detaylar...

ERZİNCAN ALTIN MADENİ KİMİN?

Erzincanda yer alan altın madeni Madenn Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye aittir. Şirket tarafından toprak kayması ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.