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Erzincan İliç, Çöpler Köyü altın madeni kimin? 13 Şubat 2024 Erzincan altın madeni neden çöktü, toprak kayması neden olur? Şirketten açıklama

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin işlettiği Çöpler Madeni'nde meydana gelen toprak kayması sonucu, maden ocağının dışında kalan bölgede işçilerin toprak altında kaldığı bildirildi. vatandaşlar ise toprak kaymasının sebebi ve detayları hakkında araştırmalara başladı. Peki, toprak kayması neden olur? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 16:53 Güncelleme 13 Şubat 2024, 16:59
Erzincan İliç, Çöpler Köyü altın madeni kimin? 13 Şubat 2024 Erzincan altın madeni neden çöktü, toprak kayması neden olur? Şirketten açıklama

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu olay yerinde bölgede incelemelerde bulunurken, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olaya müdahale ediyor. Toprak altında kaç işçinin kaldığı henüz net değilken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki, Erzincan altın madeni neden çöktü? İşte detaylar...

ERZİNCAN ALTIN MADENİ KİMİN?

Erzincanda yer alan altın madeni Madenn Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye aittir. Şirket tarafından toprak kayması ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Maden şirketinin basın açıklamasıMaden şirketinin basın açıklaması

Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi. Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz.

Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

AFAD'ın X platformundan yaptığı açıklamaAFAD'ın X platformundan yaptığı açıklama

AFAD'TAN AÇIKLAMA!

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şu şekilde;

"Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

ALTIN MADENİ NEDEN ÇÖKTÜ?

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu madende göçük olmadığını toprak kaymasının dışarıda gerçekleştiğini duyurarak şu açıklamalarda bulundu;

"Maden ocağının dışında toprak kayması sonucu. Madende göçük yok. İşçilerimizden toprak altında kalanların ihbarını aldık. Sayı tam net değil. AFAD, UMKE, arama kurtarma ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Bütün arkadaşlarımız burada. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatıyla hepimiz bu olaya sahip çıktı. Toprak altında kaç vatandaşımızın kaldığını, sonucun ne olduğunu ara ara paylaşacağım. Hassas bir konu. Biz olayın olduğu yerdeyiz."

Erzincandaki altın madeninde toprak kayması! 13 Şubat 2024 İLİÇ ALTIN MADENİ ölü ve yaralı var mı? Son dakika Vali Aydoğdudan açıklamaErzincandaki altın madeninde toprak kayması! 13 Şubat 2024 İLİÇ ALTIN MADENİ ölü ve yaralı var mı? Son dakika Vali Aydoğdudan açıklama
Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması! 13 Şubat 2024 İLİÇ ALTIN MADENİ ölü ve yaralı var mı? Son dakika Vali Aydoğdu'dan açıklama

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