CHP fondaşı Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan ve iftiralarla ilgili tekzip yayımladı! Avukatı yaptığı hizmetleri tek tek saydırdı: "Ülkemiz hayrına yapılan sayısız işe imza atılmıştır"



MİLLİ ENERJİ POLİTİKASININ MİMARİ Türkiye'nin bağımsız enerji mücadelesinin mimarlarından olan Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı yaptığı dönemde attığı adımlar meyvesini vermeye başladı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK" Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolunda atılan adımların yer aldığı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' kitabının 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' başlıklı bölümünde petrol keşiflerinin yapılması için atılan adımlara ve mücadelelere de yer verilmişti. HEDEFLER BİR BİR GERÇEKLEŞTİ Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji Belgesi'ni yayınlayan Berat Albayrak, Türkiye'nin kendi sondaj gemileri ile arama yapması gerektiğini belirtmişti. Türkiye, Albayrak döneminde filoya kazandırılan sondaj gemileri ile makus talihini yenerek, 'Burada bir şey yok' denilerek kapatılan kuyulardan doğal gaz fışkırdığını keşfetti.



İşte Halk TV'de yayımlanan düzeltme ve tekzip metni:

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TEKZİP VE DÜZELTME METNİ Halk TV'de 20.12.2023 tarihinde yayınlanan 'Gözde Şeker ile Söz Sende' programında moderatör ve konuklar tarafından sayın Berat Albayrak hedef gösterilerek, tamamen kurgudan ibaret, gerçek dışı ve asılsız beyanlar ortaya atılmıştır. Program konuğu spor yazarı Atilla Türker'in yönelttiği bir soru üzerine eski hakem Deniz Ateş Bitnel, hiçbir somut dayanağı olmamasına rağmen hakemliğinin sona ermesinde sayın Berat Albayrak'ın etkisi olduğunu ifade etmiş ve fakat kaynağının 'duyum' olduğunu belirterek, söylediklerinin olgusal temeli olmadığını da kabul etmiştir.

Albayrak'a iftira atan eski hakem Deniz Ateş Bitnel Programda sayın Berat Albayrak ile üçüncü kişiler arasında hiç gerçekleşmeyen diyaloglar üzerinden asılsız ithamlar sarf edilirken konu bambaşka bir mecraya çekilmiş, futbol federasyonu, tahkim kurulu, spor kulüpleri ve bir kısım olaylar hakkında konuşmalar yapılmıştır. Anılan konularla Berat Albayrak'ın hiçbir ilgisi olmamasına karşın son derece hasmane bir tutum sergilenerek, dakikalar boyunca sayın Berat Albayrak'ın eski döneme ait görüntüleri tam ekrandan yayına verilmiş ve alt yazıda devamlı surette ismi kullanılarak kamu husumeti oluşturulmaya çalışılmıştır.