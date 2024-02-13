PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik ilişkilerine hız kesmeden devam ederken bir yandan da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için hazırlanan taslak takvime göre il ziyaretlerini gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın BAE ve Mısır ziyaretlerinin ardından Karadeniz çıkarması yapması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 07:01 Güncelleme 13 Şubat 2024, 07:06
Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek

HABERİ
SESLİ DİNLE

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için hazırlanan taslak takvime göre il ziyaretlerini gerçekleştiren Başkan Erdoğan, BAE ve Mısır ziyaretlerinin ardından Karadeniz'e ziyaretler gerçekleştirecek.

50 İLİ ZİYARET EDECEK
Erdoğan, bu hafta Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'da yapımı tamamlanan projelerin açılış törenlerine katılacak, il ziyaretleri ve mitingler yapacak. Erdoğan'ın seçime kadar 50 ili ziyaret etmesi öngörülüyor.

17 ŞUBAT'TA RİZE'DE
Başkan Erdoğan 17 Şubat'ta baba ocağı olan Rize'de hemşerileri ile bir araya gelecek. Erdoğan ilk mitingini Zonguldak'ta gerçekleştirdi. Şubat ayı ile birlikte saha ziyaretlerini sıklaştıran Erdoğan, 27 Ocak'tan bu yana, İzmir, Eskişehir, Bursa, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya, Zonguldak ve Tekirdağ olmak üzere 11 ili ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'ın seçime kadar Ege'den Güneydoğu'ya, Karadeniz'den İç Anadolu'ya kadar Türkiye'nin 7 bölgesinde yaklaşık 50 ili ziyaret etmesi bekleniyor.

GENÇLİK BULUŞMALARI
Başkan Erdoğan, seçim takviminin son haftasını ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da geçirecek. Her iki şehirde de ilçe ziyaretleri öngörülüyor. Kampanya sürecine önce haftada bir, sonlara doğru ise ikişer olmak üzere televizyon kanallarındaki özel yayınlara katılacak. Erdoğan gençlik buluşmalarına da iştirak edecek. Bu kapsamda Eskişehir'de olduğu gibi bazı illerde yine gençlik buluşmaları planlanıyor.

DİPLOMASİ FORUMUNA KATILACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; Erdoğan, hazırlanan yoğun program içerisinde bir yandan da ulusararası diplomatik temaslarını sürdürecek. Başkan Erdoğan, geçen sene asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) bu sene katılacak. Forum kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan BAEde! Dünya Hükümetler Zirvesine onur konuğu olarak katılacakBaşkan Erdoğan BAEde! Dünya Hükümetler Zirvesine onur konuğu olarak katılacak

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan BAE’de! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak
Antalya’da şiddetli yağış: Beş ilçede okullar tatil edildi! Motokuryelere yasak geldi
EYT’liye vergi yok: Evi olanlar dikkat! Muafiyet için neler gerekiyor? Başvuru şart mı? Çalışanlar da kapsamda mı?
Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı! Genel Merkez’e sert uyarı: Avcılar dışından aday istemiyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Cumhur İttfakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’un projelerini tanıttığı yerel seçim klibi büyük beğeni topladı: İstanbul’un Olsun Yeniden Olsun
Tutuklanıyoruz provokasyonu | Terör partisi DEM kurguladı CHP’nin fondaş medyası köpürttü! Bakanlıktan yalanlama
CHP’de dananın kuyruğu koptu! Özgür Özel Çankaya’da İmamoğlu İstanbul’un ilçelerinde listelere çöktü: ’Hatay’ çıkmazı
Kartal’ın tadı tuzu yok! Beşiktaş’a yeni transferleri de çare olmadı
Türkiye’nin il il 2023 nüfusu belli oldu | En kalabalık ve en az nüfusu olan iller sıralaması | İl il ne kadar çocuk ne kadar yaşlı nüfusu var, yaş bağımlılık oranları!
Fırtına’ya karşı durulmaz! Trabzonspor evinde Trezeguet ile güldü
Özgür Özel’de ’İzmir’ endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok
Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var
SON DAKİKA