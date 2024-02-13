Hatay’da arazi vurgunu! Bakanlık düğmeye bastı

İddiaya göre, emlakçılardan oluşan bir şebeke önce Hatay 2. İdare Mahkemesi'ne başvurarak, 1062 Sayılı Kanun Gereği Hazine'nin el koyduğu 100 yıl önce göç eden Suriye uyruklulara ait arazilere konulan "Satılamaz, veraset yolu ile bile intikal ettirilemez" şeklindeki şerhin kaldırmasını talep etti. Mahkeme de 18.09.2019 tarihli kararla, şerhi kaldırdı. Şebeke daha sonra da arazileri, Lübnan'da yaşayan bazı kişileri mirasçı gibi göstererek sahte belgelerle buraların tapularını 3'üncü kişilere sattı.
Arsaları sahte evraklarla sattığı iddia edilen ve suç örgütü yöneticisi olmakla suçlanan emlakçı Davut Bayar.
Ersin Ramoğlu'nun Sabah'ta yer alan haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Arsuz Tapu Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, "08.04.2021 tarih, 4319 yevmiyeli intikal işleminde, kayıt maliki miras bırakan ile mirasçılık belgesinde adı geçen miras şeklinde belirtme bırakan arasında uyumsuzluk olduğu yönünde müfettişlik tespiti bulunmaktadır. Konunun yargı makamına intikal ettirilerek kaydın eski haline getirilmesi için dava açılmasının sağlanması" denildi.