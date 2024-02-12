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CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı özel kalem müdürlüğü personeli Samet Güdük hayatını kaybetti

Son dakika haberi! CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Belediye çalışanı saldırgan silahlı saldırı sonrası polise teslim oldu. Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saldırganın yakalandığı belirtilerek "Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli suç aletiyle olay akabinde yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı. Güdük'ü tabancayla vuran katil M.G., ise ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dedi. M.G.'nin daha önce tabanca ile havaya ateş ettiği anlar ortaya çıktı. Öte yandan çalışanın silahla belediye nasıl binaya girdiği de ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 13:23 Güncelleme 12 Şubat 2024, 19:34
CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı özel kalem müdürlüğü personeli Samet Güdük hayatını kaybetti

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde silahlı saldırı!

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE SİLAHLI SALDIRI

Olay, saat 12.30 sıralarında CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet GüdükCHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük

Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

CHP'li Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar CHP'li Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar

İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Belediye çalışanları panikle dışarı çıktı.Belediye çalışanları panikle dışarı çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediyenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Güdük kurtarılamadı. Güdük'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

TESLİM OLDU

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın M. G. isimli belediye çalışanı olduğu öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren belediye çalışanı M. G. Saldırıyı gerçekleştiren belediye çalışanı M. G.


İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: BENİ DOLANDIRDI

Özel Kalem Müdür Vekili evli, 2 çocuk babası Samet Güdük'ü tabancayla vuran M.G., ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dedi. M.G.'nin daha önce tabanca ile havaya ateş ettiği anlar ortaya çıktı.

M.G.'nin daha önce tabanca ile havaya ateş ettiği anlar ortaya çıktı.M.G.'nin daha önce tabanca ile havaya ateş ettiği anlar ortaya çıktı.

M.G.'nin bu görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.


ALACAK VERECEK MESELESİ

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Güdük'ün ameliyata alındığı belirtilerek, "Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli suç aletiyle olay akabinde yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

CHP'li Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar hastane çıkışında açıklama yaptı.CHP'li Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar hastane çıkışında açıklama yaptı.

Öte yandan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Geldi bana yalvardı, işe aldım. Vurduğu sırada da 'kusura bakma' dediğini öğrendim" şeklinde konuştu.

Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün kaldırıldığı hastaneye geldi. Karalar, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Bizim işe aldığımız birisi, karısı kovmuş evden. Geldi bana yalvardı, 'karımla konuş' dedi, ben karısıyla konuştum. Senin eşini işe alacağız kovma adamı, işe aldım. Böyle bir şey aklımızın ucundan geçmez gelmiş orada konuşmuş. Ayrılırken 'Kusura bakma' demiş, sıkmış. Personel olduğu için üstünü arama gereği duyulmamış. Personel olmasa zaten orada güvenlik tedbirleri var ama sürekli bizim elamanlarımız bir şey diyemiyorum yani" dedi.

Güdük'ün yakınları fenalık geçirdi.Güdük'ün yakınları fenalık geçirdi.

Karalar, Güdük'ün durumu hakkında da bilgi vererek, "Durumu biraz kritik. Doktorlar müdahaleleri yapıyor. Dışarıda ki hastaneden de doktorlar geldi. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz, ben onun gençliğine direncine güveniyorum" diye konuştu.

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