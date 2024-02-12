"Dünyanın en iyi korunan binası" | TAKVİM, Pentagon'a girdi detayları özetledi...

Abdurrahman Şimşek tanık olduğu detayları bu şekilde özetledi:

Bina 11 Eylül sonrası kurulan özel savunma sistemiyle korunuyor.

Her yerde sinyal kesici cihazlar var. Cep telefonları asla çekmiyor. ' Tesiste sivrisineği bile algılayabilecek sistemler bulunuyor. '

Kripto odalar ve nükleer saldırılara karşı yaşam alanları yer alıyor.





3 ÖNEMLİ MASA: RUSYA-ÇİN-ORTADOĞU

Pentagon'da en önemli 3 masa Rusya, Çin ve Ortadoğu... Her birinde alanında uzman yüksek rütbeli en az 3 bin kişi çalışıyor.

F-16'LAR GELİYOR

ABD Kongresi'nden itiraz gelmedi. 40 uçak için en büyük engel geçildi.