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Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinden acı haber! Araç kazasında Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş şehit oldu

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen bir araç kazası sonucunda Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünden olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş şehit oldu. Özkardeş’in acı haberi, Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde oturan ailesine verildi. Köy evine Türk bayrakları asılırken aklaşık 6 yıldır sözleşmeli olarak görev yapan Özkardeş’in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 00:02 Güncelleme 12 Şubat 2024, 05:37
Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinden acı haber! Araç kazasında Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acı haberi duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Kazada Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.



KÜTAHYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Mustafa Özkardeş'in şehadet haberi Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde oturan ailesine verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Necmettin ve Necla Özkardeş çifti gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin bulunduğu köy evine Türk bayrakları asıldı.

Yaklaşık 6 yıldır sözleşmeli olarak görev yapan Özkardeş'in ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi.

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