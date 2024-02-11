Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinden acı haber! Araç kazasında Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Kazada Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.