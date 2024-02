Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu

Son 10 yıldır her seçim dönemi öncesi olduğu gibi milletimizi huzursuz edecek görüntüler ardı ardına gelmeye başladı. Her türden oyun yeniden devreye sokuldu. Türkiye'nin 21 yıldır en büyük gücü olan güven ve istikrar iklimini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.





Son 10 yıldır her seçim dönemi öncesi olduğu gibi milletimizi huzursuz edecek görüntüler ardı ardına gelmeye başladı. Her türden oyun yeniden devreye sokuldu. Türkiye'nin 21 yıldır en büyük gücü olan güven ve istikrar iklimini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Türkiye artık hem siyasi hem ekonomik hem askeri olarak bambaşka bir ligin oyuncusudur. Bizim iktidarımızın ilk 10 yılı vesayetle mücadeleyle ikinci 10 yılı ise terör ve milli irade hırsızlarıyla mücadeleyle geçti. 2023 hedeflerimizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna ulaşan bir şahlanışın altyapısını inşa etmeyi başardık. Türkiye yaşadığı onca sıkıntıya rağmen hamdolsun sıkıntılarının hepsininin üstesinden gelecek programa, imkana en önemlisi de kudrete sahip bir ülkedir. Mücadele bayrağını bir an bile yere düşürmeden yolumuza devam ettik.Önümüzdeki sorunları çözerek cumhuriyetimizi ikinci asrında hak ettiği yere çıkartacağız.

Bu akşam Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere Dubai'ye hareket ediyoruz. Bu yılki zirvede zirveye katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştireceğiz. Emirliklerinin ardından Kahire'ye geçeceğiz. Ülkelerimiz arasındaki pek çok konuyu istişare edeceğiz. Gündemimizin ilk sırasında Gazze'ye yönelik artan İsrail saldırıları olacaktır. Hitler özentisi Netanyahu hükümeti her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor. Bu sabah güvenli bölge olarak ilan ettikleri Refah'a saldırdılar. Doğrudan sivilleri hedef aldıkları saldırılarda yüzden fazla Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. Batılı güçler sahne önünde İsrail'e itidal çağrısı yaparken Hamas bahanesinin arkasına saklanarak Netanyahu'nun katliamına göz yumuyorlar. İslam dünyasının da maalesef yetersiz kaldığını görüyoruz. Gazzeli kardeşlerimiz için daha başka neler yapabiliriz buna bakacağız. Türkiye olarak akan kanın durması için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ziyaretlerimizin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.