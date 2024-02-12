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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. F-16 sürecine değinen Başkan Erdoğan, "ABD ile yürüttüğümüz F-16 talebimimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk savunma sanayi bundan sonra daha hızlı yol alacaktır" dedi. Öte yandan Teröristana asla izin veremyiz diyen Erdoğan, "Türkiye uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisiyle bölücü terör örgütünü dar bir alana hapsetmiştir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 00:28 Güncelleme 12 Şubat 2024, 19:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yeni yılın ikinci kabine toplantısını yine yoğun bir gündemle az önce gerçekleştirdik. Toplantımızda ekonomi, eğitim ve dış politika başta olmak üzere pek çok kritik konuyu ele aldık. Deprem bölgesindeki çalışmalar her zaman olduğu gibi Kabine gündemimizin en önemli başlığıydı. Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları gözden geçirdik.

Dünya genelinde etkili olan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye hedefleri doğrultusunda karararlılıkla ilerliyor. Turizm 2023 senesi tarihin en iyi senesi oldu. Turizm gelirimiz yükseldi. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 87 milyon kişiyi buldu. 2024 yılı için hedefimiz 60 milyon ziyaretçi.

İhracatta yakaladığımız ivmeyi ocak ayında da sürdürdük. 20 milyar dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat tutarına ulaştık. İstihdam da olumlu hava devam ediyor. Türkiye'de işsizlik oranı 0,1 puan düşüşle yüzde 8,8 geriledi. Türk ekonomisine güvenin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz risk primindeki düşüş devam ediyor. Enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz.

Milli Uzay programımız kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonumuzu başarıyla gerçekleştirdik. Alper Gezeravcı görevini tamamlayarak ülkemize döndü. İkinci astronumuz da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere uzaya göndereceğiz. İlk uzay misyonumuzun özellikle gençlerimizde uzay çalışmalarında ve bilime yönelik ilgiyi artırmasından memnuniyet duyuyoruz. İş yapmak, proje üretmek, vizyon ortaya koymak yerine eser ve hizmetlere kulp takan bu sığ anlayışı gördükçe üzülüyoruz. Biz müzmin muhaliflere aldırmadan yolumuza devam ettik.

Savunma sanayi yatırımlarının meyvelerini toplamayı sürdürüyoruz. TCG Derya'yı yerli imkanlarla üretilen TCG İstanbul'u ve ona entegre edilen çeşitli silah sistemlerini, çok sayıda savunma sanayi ürününü deniz kuvvetlerine teslim etmenin heyecanını yaşadık.


ABD İLE F-16 ANLAŞMASI
ABD ile yürüttüğümüz F-16 talebimimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk savunma sanayi bundan sonra daha hızlı yol alacaktır.

Türkiye uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisiyle bölücü terör örgütünü dar bir alana hapsetmiştir. Türkiye elbette Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıdır. Irak'ın teröre karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruz. Iraklı kardeşlerimizden de haklı beklentimiz Irak topraklarının bir üs olarak kullanılmasına izin vermemeleridir. Teröristan kurulmasına müsaade yok.



TÜRKİYE MÜSAADE ETMEYECEKTİR
Türkiye, uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisiyle bölücü terör örgütünü dar bir alana hapsetmiştir. Türkiye, ne pahasına olursa olsun, güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına müsaade etmeyecektir Bu sene yaz aylarında Pençe Harekâtı bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız. Terör örgütü mensuplarını nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz.

İtalya Başbakanı sayın Meloni'yi kabul ederek AB üyelik sürecimiz, ticaret ve yatırım konularını ele aldık. Nijer Başbakanı ve heyetinin ülkemizi ziyareti Afrika ile ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmemize vesile oldu.


VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ
Geçen sene 6 Şubat'ta sadece milletimizin değil insanlık tarihinin de en yıkıcı ve acı afetlerinden birini yaşadık. 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi. Bu depremlerde kaybettiğimiz 53 binin üzerindeki şehidimi rahmet yad ediyorum. Depremin birinci yıl dönümünde inşası tamamlanan konutların teslimatını yapmak üzere bölgedeydik. Depremden zarar gören tüm il ve ilçelerimizde yeniden inşa çalışmaları kesintisiz sürüyor. Depremzede kardeşlerimizi en kısa sürede güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz koşturuyoruz. Konut ve köy evi sayısı 31 binin üzerindedir. 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimi yapacağız. Yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin konutu vatandaşlarımıza teslim etmektir. Deprem bölgesinde istihdamı canlandıracak şehirlerimizin ekonomise güç katacak teknolojileri devreye alıyoruz. Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar var gücümüzle çalışacağız. 14-28 Mayıs seçim döneminde milletimize tahahhüt ettiğimiz Aile ve Gençlik fonuyla ilgili mevzuat çalışmaları tamamlanıyor. Deprem bölgesinde hayata geçireceğimiz fona başvuruları almaya başlıyoruz. Kim ne derse desin biz büyük devlet ve asil bir milletiz. Nice zorlukların üstesinden geldik. Yine başaracağız. Asrın birlikteliğiyle asrın felaketinin yaralarını saracağız.

Son 10 yıldır her seçim dönemi öncesi olduğu gibi milletimizi huzursuz edecek görüntüler ardı ardına gelmeye başladı. Her türden oyun yeniden devreye sokuldu. Türkiye'nin 21 yıldır en büyük gücü olan güven ve istikrar iklimini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.



Son 10 yıldır her seçim dönemi öncesi olduğu gibi milletimizi huzursuz edecek görüntüler ardı ardına gelmeye başladı. Her türden oyun yeniden devreye sokuldu. Türkiye'nin 21 yıldır en büyük gücü olan güven ve istikrar iklimini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Türkiye artık hem siyasi hem ekonomik hem askeri olarak bambaşka bir ligin oyuncusudur. Bizim iktidarımızın ilk 10 yılı vesayetle mücadeleyle ikinci 10 yılı ise terör ve milli irade hırsızlarıyla mücadeleyle geçti. 2023 hedeflerimizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna ulaşan bir şahlanışın altyapısını inşa etmeyi başardık. Türkiye yaşadığı onca sıkıntıya rağmen hamdolsun sıkıntılarının hepsininin üstesinden gelecek programa, imkana en önemlisi de kudrete sahip bir ülkedir. Mücadele bayrağını bir an bile yere düşürmeden yolumuza devam ettik.Önümüzdeki sorunları çözerek cumhuriyetimizi ikinci asrında hak ettiği yere çıkartacağız.

Bu akşam Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere Dubai'ye hareket ediyoruz. Bu yılki zirvede zirveye katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştireceğiz. Emirliklerinin ardından Kahire'ye geçeceğiz. Ülkelerimiz arasındaki pek çok konuyu istişare edeceğiz. Gündemimizin ilk sırasında Gazze'ye yönelik artan İsrail saldırıları olacaktır. Hitler özentisi Netanyahu hükümeti her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor. Bu sabah güvenli bölge olarak ilan ettikleri Refah'a saldırdılar. Doğrudan sivilleri hedef aldıkları saldırılarda yüzden fazla Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. Batılı güçler sahne önünde İsrail'e itidal çağrısı yaparken Hamas bahanesinin arkasına saklanarak Netanyahu'nun katliamına göz yumuyorlar. İslam dünyasının da maalesef yetersiz kaldığını görüyoruz. Gazzeli kardeşlerimiz için daha başka neler yapabiliriz buna bakacağız. Türkiye olarak akan kanın durması için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ziyaretlerimizin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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