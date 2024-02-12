Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Yeni yılın ikinci kabine toplantısını yine yoğun bir gündemle az önce gerçekleştirdik. Toplantımızda ekonomi, eğitim ve dış politika başta olmak üzere pek çok kritik konuyu ele aldık. Deprem bölgesindeki çalışmalar her zaman olduğu gibi Kabine gündemimizin en önemli başlığıydı. Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları gözden geçirdik.

Dünya genelinde etkili olan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye hedefleri doğrultusunda karararlılıkla ilerliyor. Turizm 2023 senesi tarihin en iyi senesi oldu. Turizm gelirimiz yükseldi. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 87 milyon kişiyi buldu. 2024 yılı için hedefimiz 60 milyon ziyaretçi.

İhracatta yakaladığımız ivmeyi ocak ayında da sürdürdük. 20 milyar dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat tutarına ulaştık. İstihdam da olumlu hava devam ediyor. Türkiye'de işsizlik oranı 0,1 puan düşüşle yüzde 8,8 geriledi. Türk ekonomisine güvenin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz risk primindeki düşüş devam ediyor. Enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz.



Milli Uzay programımız kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonumuzu başarıyla gerçekleştirdik. Alper Gezeravcı görevini tamamlayarak ülkemize döndü. İkinci astronumuz da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere uzaya göndereceğiz. İlk uzay misyonumuzun özellikle gençlerimizde uzay çalışmalarında ve bilime yönelik ilgiyi artırmasından memnuniyet duyuyoruz. İş yapmak, proje üretmek, vizyon ortaya koymak yerine eser ve hizmetlere kulp takan bu sığ anlayışı gördükçe üzülüyoruz. Biz müzmin muhaliflere aldırmadan yolumuza devam ettik.

Savunma sanayi yatırımlarının meyvelerini toplamayı sürdürüyoruz. TCG Derya'yı yerli imkanlarla üretilen TCG İstanbul'u ve ona entegre edilen çeşitli silah sistemlerini, çok sayıda savunma sanayi ürününü deniz kuvvetlerine teslim etmenin heyecanını yaşadık.