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Danıştay’dan skandal karar| FETÖ'cüleri akladılar HSK'nın itirazını yok saydılar! Hem göreve iade hem de tazminat...

FETÖ iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 yargı mensubunun Danıştay 5. Dairesi tarafından skandal bir kararla görevine iade edilmesi sonrası başlayan kriz sürüyor. Danıştay’ın, HSK’nın karara itirazını gündeme almadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 07:02 Güncelleme 12 Şubat 2024, 07:04
Danıştay’dan skandal karar| FETÖ’cüleri akladılar HSK’nın itirazını yok saydılar! Hem göreve iade hem de tazminat...

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Danıştay 5. Dairesi'nin skandal bir kararla görevine iade ettiği FETÖ'den ihraç 450 isimle ilgili yargı dünyası ayağa kalktı.

Tazminat ödenmesine de karar verilen FETÖ'cü bu isimlerle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaptığı itirazın, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme dahi alınmadığı ortaya çıktı.

HSK SORUŞTURMASIYLA İHRAÇ
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına HSK ağır darbe vurmuş, çok sayıda yargı mensubu örgütle irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalarda meslekten ihraç edilmişti.

Ankesör aramaları, HTS kayıtları, tanık beyanları, ByLock içerikleri ve emniyet analiz raporları doğrultusunda HSK Genel Kurulunca ihraç edilenler, kararın iptali için Danıştay'da dava açmış, Danıştay 5. Dairesi ise skandal bir karara imza atmıştı.

MESLEĞE DÖNMELERİNE KARAR VERİLDİ
Daire, meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine karar verdi.

Üstelik bununla kalmayıp tazminat ödenmesini de hükmetti. Danıştay, bu karara gerekçe olarak ise, belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi. Danıştay 5. Dairesi, iptal kararı verdiği 450 ismi HSK'ya gönderdi. HSK ise, İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre, göreve iade kararlarını 30'uncu gün sonunda uyguladı ve bu iade kararlarına da itiraz etti. Ancak aradan geçen süreye rağmen itirazın Danıştay İdari Dava Dairele ri Kurulu'nda henüz gündeme dahi alınmadığı öğrenildi.

DEFALARCA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ
Sabah'ta yer alan habere göre; göreve iade edilen isimlerden B.B.'nin, Emniyet birimlerince düzenlenen raporda, örgütün tepe yönetiminde yer alan Osman Karakuş ile defalarca telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, HTS analiz çalışmaları neticesinde düzenlenen raporda ise FETÖ kapsamında soruşturma yürütülen bir kısım kişilerle görüşmesinin bulunduğu tespiti yer aldı.

B.B.'nin ByLock yazışmalarında da adının geçtiği ve sivil imamlarla görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi. Görevine iade edilen isimlerden bir diğeri ise hakim M.Ç. oldu. Hakim M.Ç.'nin HTS Analiz Raporunda FETÖ'den işlem yapılan kişilerle görüşme yaptığı belirlendi. M.Ç.'nin ifadesinde FETÖ'nün 'Kimse Yok Mu' derneğine bağış yaptığı da yer aldı. HSK, M.Ç'yi bu şekilde mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ve itibarını bozduğu gerekçesiyle ihraç etmişti.

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