Danıştay’dan skandal karar| FETÖ’cüleri akladılar HSK’nın itirazını yok saydılar! Hem göreve iade hem de tazminat...

Tazminat ödenmesine de karar verilen FETÖ'cü bu isimlerle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaptığı itirazın, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 'nda henüz gündeme dahi alınmadığı ortaya çıktı.

Ankesör aramaları, HTS kayıtları, tanık beyanları, ByLock içerikleri ve emniyet analiz raporları doğrultusunda HSK Genel Kurulunca ihraç edilenler, kararın iptali için Danıştay'da dava açmış, Danıştay 5. Dairesi ise skandal bir karara imza atmıştı.

MESLEĞE DÖNMELERİNE KARAR VERİLDİ

Daire, meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine karar verdi.

Üstelik bununla kalmayıp tazminat ödenmesini de hükmetti. Danıştay, bu karara gerekçe olarak ise, belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi. Danıştay 5. Dairesi, iptal kararı verdiği 450 ismi HSK'ya gönderdi. HSK ise, İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre, göreve iade kararlarını 30'uncu gün sonunda uyguladı ve bu iade kararlarına da itiraz etti. Ancak aradan geçen süreye rağmen itirazın Danıştay İdari Dava Dairele ri Kurulu'nda henüz gündeme dahi alınmadığı öğrenildi.

DEFALARCA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; göreve iade edilen isimlerden B.B.'nin, Emniyet birimlerince düzenlenen raporda, örgütün tepe yönetiminde yer alan Osman Karakuş ile defalarca telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, HTS analiz çalışmaları neticesinde düzenlenen raporda ise FETÖ kapsamında soruşturma yürütülen bir kısım kişilerle görüşmesinin bulunduğu tespiti yer aldı.