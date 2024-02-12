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74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: Bin 124 şüpheli gözaltında

Son dakika haberi!İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “MERCEK-11” operasyonlarında bin 124 şüphelinin gözaltına alındığı bildirdi.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 08:28 Güncelleme 12 Şubat 2024, 09:13
74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: Bin 124 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde düzenlenen silah kaçakçılığına yönelik Mercek-11 operasyonlarında 1124 kişinin gözaltına alındığını, 749 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını belirtti.

74 ilde Mercek-11 operasyonu!

Bu kapsamda il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından ruhsatsız silah taşıyanlara ve kaçakçılarına yönelik 4 günde 74 ilde eş zamanlı "Mercek-11" operasyonları düzenlendiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiğini, 1124 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyon kapsamında İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Konya'da ele geçirilen silah ve gözaltına alınan şüphelilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da 150 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi 198 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 59 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 72 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 58 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 69 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 40 tabanca ele geçirildi, 43 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 34 tabanca ele geçirildi, 55 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet güçlerini tebrik etti.

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