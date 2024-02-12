Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalar! "'DEM'lenerek kazanmayı umuyorlar"

Seçmenin kalbini kazanmak yerine her zaman kolaya kaçtılar. Kimi zaman vesayet odaklarından kimi zaman da terör baronlarından medet umdular. Aylarca Kandil'deki terör elebaşları bunlar için oy istediler. Bugün de kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla, dikkat edin çay demlemiyorsunuz ha, demlenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Çünkü bunların millete saygıları yok... istediler.

TERÖR BARONLARINDAN MEDET UMUYORLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2. Mitingini ve aday tanıtım toplantısını Tekirdağ'da yaptı:

Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen velinimetimizdir. Bizde, CHP gibi tıpış tıpış gideceksiniz oyunuzu vereceksiniz diyen bir dil olamaz.

Bizde oy tercihi nedeni ile vatandaşımızı makarnacı, kömürcü gibi yaftalama olmaz. Bizde kibirli dil olmaz.

CHP'nin tarihi milletin değerleri ile kavga etmenin tarihidir. Anadolu insanını hürmete layık görmediler. Kimi zaman emperyalistlerden kimi zaman terör baronlarından medet umdular. Kandil'deki baronlar bunlar için oy istedi.

Bugün de kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla 'demlenerek' seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Bunların millete saygıları yok.

Bunlarda Türkiye'yi büyütmek, şehirlerimizi yeni yatırımlarla geliştirmek gibi bir şey yok. Bunlarda vatandaşa tepeden bakma özelliği var. Seçim meydanlarında tutamayacakları sözleri verme hainliği var. Tek parti faşizmini özlüyorlar.