Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalar! "'DEM'lenerek kazanmayı umuyorlar"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'da halka hitap etti. CHP'ye tepki gösterdi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'da halka hitap etti. CHP'ye tepki gösterdi:
Seçmenin kalbini kazanmak yerine her zaman kolaya kaçtılar. Kimi zaman vesayet odaklarından kimi zaman da terör baronlarından medet umdular. Aylarca Kandil'deki terör elebaşları bunlar için oy istediler.
Bugün de kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla, dikkat edin çay demlemiyorsunuz ha, demlenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Çünkü bunların millete saygıları yok... istediler.
TERÖR BARONLARINDAN MEDET UMUYORLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2. Mitingini ve aday tanıtım toplantısını Tekirdağ'da yaptı:
Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen velinimetimizdir. Bizde, CHP gibi tıpış tıpış gideceksiniz oyunuzu vereceksiniz diyen bir dil olamaz.
Bizde oy tercihi nedeni ile vatandaşımızı makarnacı, kömürcü gibi yaftalama olmaz. Bizde kibirli dil olmaz.
CHP'nin tarihi milletin değerleri ile kavga etmenin tarihidir. Anadolu insanını hürmete layık görmediler. Kimi zaman emperyalistlerden kimi zaman terör baronlarından medet umdular. Kandil'deki baronlar bunlar için oy istedi.
Bugün de kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla 'demlenerek' seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Bunların millete saygıları yok.
Bunlarda Türkiye'yi büyütmek, şehirlerimizi yeni yatırımlarla geliştirmek gibi bir şey yok. Bunlarda vatandaşa tepeden bakma özelliği var. Seçim meydanlarında tutamayacakları sözleri verme hainliği var. Tek parti faşizmini özlüyorlar.
Kentsel dönüşüm projelerini sabote ettiler. Kentsel dönüşüm ile şehrini depreme hazırlamak yerine nümayiş yapan belediye başkanları gördük. Şehirleri depreme hazırlamak için hiçbir somut adım atmıyorlar.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR: Cüneyt Yüksel
SÜLEYMANPAŞA: Gökhan Saygı
KAPAKLI: Mustafa Çetin
ERGENE: Müge Yıldız Topak
ÇERKEZKÖY: Abdullah Öge
MALKARA: Gediz Coşkun
ŞARKÖY: Görkem Gökkaya
HAYRABOLU: Osman İnan
MARMARAEREĞLİSİ: Hikmet Ata
ÇORLU: Hakan Sunal
MURATLI: İmdat Altıntaş (MHP)
SARAY: Mümin Buluş
BALTACI'YA VEDA
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya bina önünde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı. Baltacı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü Muratcan T. tutuklandı. Baltacı için dün Fatih Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törene Başkan Erdoğan da katıldı. Parti yetkilileri, Edirnekapı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanan Baltacı için taziye mesajları yayınladı.