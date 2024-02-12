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Başkan Erdoğan'dan şehit Mustafa Özkardeş'in ailesine taziye mesajı

Pençe - Kaplan operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş araç kazası sonucu şehit düştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Özkardeş'in ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 16:56 Güncelleme 12 Şubat 2024, 16:58
Başkan Erdoğan’dan şehit Mustafa Özkardeş’in ailesine taziye mesajı

Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in baba eviPiyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in baba evi

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, araç kazasında şehit olan Özkardeş'in ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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