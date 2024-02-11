Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli mesajlar: "Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimiz"





Önümüzdeki dönemde hem petrol hem maden hem de doğal gazla milletimize yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz. Türkiye'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanmasının engellenmesine bir daha asla izin vermeyeceğiz. Zonguldak sadece milli iradenin değil, milli dayanışmanın da sembolü. Bunu milletçe asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde bir daha gördük. Madencilerimiz, enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için adeta seferber oldular. Sağ olun, var olun.