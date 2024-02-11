Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli mesajlar: "Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde, ilçe belediye başkan adaylarını bildirdi. Önemli mesajlar verdi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde, ilçe belediye başkan adaylarını bildirdi. Önemli mesajlar verdi:
Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Gabar'daki petrolün günlük üretimi, 35 bin varili geçti. 2024 sonunda 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Zonguldak'ı kömürden sonra doğal gazın merkezi haline getirmede de kararlıyız.
Önümüzdeki dönemde hem petrol hem maden hem de doğal gazla milletimize yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz. Türkiye'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanmasının engellenmesine bir daha asla izin vermeyeceğiz. Zonguldak sadece milli iradenin değil, milli dayanışmanın da sembolü. Bunu milletçe asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde bir daha gördük. Madencilerimiz, enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için adeta seferber oldular. Sağ olun, var olun.
Biz meydanlarda kurusıkı atıp, bolca vaat dağıtıp, göreve gelince bir daha oralara uğramayanlardan değiliz. Bir ahdine, kavline ve milletine verdiği sözlere sadık olan bir hükümetiz. Bizi, partimizi ve ittifakımızı CHP'nin başını çektiği müzmin muhalefetten ayıran temel vasfımız budur. Onlar çok az iş, bol bol şov ve reklam yaparlar.
Bizi ise eserlerimizle, icraatlarımızla, projelerimizle, neticelendirdiğimiz sözlerimizle konuşuruz. Fikri takip yapıp yerine getirdiğimiz sözlerin çetelesini tutmak bizim için iftihar meselesidir.
İŞTE AK PARTİ'NİN ADAYLARI
- ZONGULDAK: ÖMER SELİM ALAN
- ALAPLI: RECEP OCAK
- ÇAYCUMA: BÜNYAMİN BOSTANCI
- DEVREK: ÖZCAN ULUPINAR
- EREĞLİ: İBRAHİM SEZER
- GÖKÇEBEY: ERKAN SONER KODAMAN
- KİLİMLİ: KAMİL ALTUN
- KOZLU: ALİ BEKTAŞ