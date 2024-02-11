AK Parti programını uzun namlulu silahlarla hedef aldılar! Yoldan geçen Ebru Güneş adlı vatandaş, ağır yaralandı

'AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR' Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır.

Aziz Yeniay, "Bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken böyle bir hadise ile karşı karşıya kalmak üzüntü verici. Terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir. Biz buna prim vermeyeceğiz" dedi.