AK Parti programını uzun namlulu silahlarla hedef aldılar! Yoldan geçen Ebru Güneş adlı vatandaş, ağır yaralandı

31 Mart'taki yerel seçimlere yaklaşılırken karanlık odaklar gün yüzüne çıktı. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, dün Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernekte seçim çalışmaları kapsamında Mardinliler Buluşması'na katıldı.
31 Mart'taki yerel seçimlere yaklaşılırken karanlık odaklar gün yüzüne çıktı. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, dün Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernekte seçim çalışmaları kapsamında Mardinliler Buluşması'na katıldı.
Saat 16.30 sıralarında ise sokaktan içinde 4 kişi bulunan beyaz bir ciple geçen 2 saldırgan, araçtan sarkarak derneğe doğru uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açtı.
Yoldan geçen Ebru Güneş (32), başından ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak beyin ameliyatına alındı. Saldırganlar kaçtı. Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
'AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır.
Aziz Yeniay, "Bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken böyle bir hadise ile karşı karşıya kalmak üzüntü verici. Terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir. Biz buna prim vermeyeceğiz" dedi.