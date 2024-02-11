Hakkari’de korkutan deprem!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.





YÜKSEKOVA'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre; saat 07.36'da merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ



Zeminden 5.74 kilometre derinlikte olan deprem, Hakkari ve çevresinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.