Hakkari’de korkutan deprem!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2024
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2024-02-11
Saat:07:36:29 TSİ
Enlem:37.40194 N
Boylam:43.98944 E
Derinlik:5.74 km
Detay:https://t.co/HM1knMtHWE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
YÜKSEKOVA'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre; saat 07.36'da merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Zeminden 5.74 kilometre derinlikte olan deprem, Hakkari ve çevresinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.