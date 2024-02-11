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Hakkari'de korkutan deprem!

Son dakika haberi! Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Yüksekova olarak açıkladı. Bugün saat 7.36'da depremin derinliği 5.74 km olarak ölçüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 07:47 Güncelleme 11 Şubat 2024, 08:29
Hakkari’de korkutan deprem!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.



YÜKSEKOVA'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre; saat 07.36'da merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hakkari'de korkutan deprem!



ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Zeminden 5.74 kilometre derinlikte olan deprem, Hakkari ve çevresinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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