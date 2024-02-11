ABD’ni kalbine girdik! Amerika Savunma Bakanlığı, Türk İHA ve SİHA’larına övgüler dizdi

Abdurrahman Şimşek , Pentagon'a girmek için aylar önce başvuru yaptı. CIA tarafından araştırıldı. Pentagon'a giriş vizesi aldı . Kapıda parmak izine bakıldı. Fotoğraf çekimi yapıldı. Retinası tarandı.



Erdoğan söylediğini yapan ve uygulayan bir lider. Türkiye önemli bir müttefik, asla kaybedilmemeli Ülkesinin menfaatleri için politikalar geliştirdiğini biliyoruz.



Bölgede söz sahibi olmanız dikkat çekiyor. İHA-SİHA teknolojiniz çığır açtı, doktrinleri alt üst etti. Çin, ticaret noktalarını ele geçirmek istiyor! Bu önemli! Pentagon olarak F-16 alımınızı destekleyeceğiz. F-35 programı yeniden masaya getirilebilir.