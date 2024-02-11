SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

ABD'ni kalbine girdik! Amerika Savunma Bakanlığı, Türk İHA ve SİHA'larına övgüler dizdi

Arkadaşımız Abdurrahman Şimşek, ABD'nin ana karargahına girdi. Üst düzey yetkililerle sohbet etti. Çok önemli mesajlar getirdi. Şimşek, "İlişkilerimiz güçlenecek" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Şubat 2024 Güncelleme 11 Şubat 2024, 07:04
ABD’ni kalbine girdik! Amerika Savunma Bakanlığı, Türk İHA ve SİHA’larına övgüler dizdi

Abdurrahman Şimşek, Pentagon'a girmek için aylar önce başvuru yaptı. CIA tarafından araştırıldı. Pentagon'a giriş vizesi aldı. Kapıda parmak izine bakıldı. Fotoğraf çekimi yapıldı. Retinası tarandı.



Yaka kartı takıldı. İçeri alındı. Kritik kararların verildiği odalarda dolaştırıldı. Üst düzey yetkililerle sohbete daldı. Türkiye- ABD yakınlaşmasını kanıtlayan 10 önemli mesaj aldı...


Erdoğan söylediğini yapan ve uygulayan bir lider. Türkiye önemli bir müttefik, asla kaybedilmemeli Ülkesinin menfaatleri için politikalar geliştirdiğini biliyoruz.

Bölgede söz sahibi olmanız dikkat çekiyor. İHA-SİHA teknolojiniz çığır açtı, doktrinleri alt üst etti. Çin, ticaret noktalarını ele geçirmek istiyor! Bu önemli! Pentagon olarak F-16 alımınızı destekleyeceğiz. F-35 programı yeniden masaya getirilebilir.



NATO'nun geleceği için önemli bir partnerimizsiniz. Önümüzdeki süreçte ilişkilerimizi güçlendireceğiz.

AMERİKA İNGİLTERE VE TÜRKİYE
Pentagon'un içinde NATO karargahı da bulunuyor. Ay-Yıldızlı bayrağımız, ABD ve İngiltere Bayrağı'ndan sonra 3. sırada görücüye çıkıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’ın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğan’dan çok sert tepki
Emekli ve işçiye ek artış geliyor: Çalışma Bakanlığı’nda kritik toplantı! Ek iyileştirme gündeme alındı
AK Parti programına silahlı saldırı sonrası CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken paylaşım | Aziz Yeniay tepki: Kimden aldın bilgiyi?
Galatasaray seriye bağladı! Aslan evinde namağlup devam ediyor
Başkan Erdoğan’dan Zonguldak mitinginde Gabar müjdesi: Günlük petrol üretimi 35 bin varili geçti | İlçe adaylarını açıkladı
Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Abdülkerim Bardakcı Sparta Prag maçında forma giyecek mi?
CHP Apo’ya özgürlük çizgisine mi geldi? Kandil’in kalemşoru İmralıyı işaret etti | Bir bomba da Yılmaz Özdil’den: CHP DEM’in bisikleti oldu
CHP’li Kadıköy Belediyesi’nden zamanlaması manidar operasyon! Murat Kurum’un afişleri kesildi
Alper Gezeravcı ailesine kavuştu: İşte o anlar | Yeğeni Karana yıldız istemişti: Bu sefer nasip olmadı ama...
İsrail soykırımın bedelini ödüyor! Moody’s’den kredi darbesi: Notu düşürüldü
Tunç Soyer apar topar Genel Merkez’e çağrıldı! DEM bastırıyor... Ne konuştular?
Adana’da köprüye terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın paçavrasını asan 2 kişi yakalandı
Murat Kurum’dan Olimpiyat hedefi: İstanbul’umuzu küresel sporun başkenti yapmak istiyoruz
Kandil’in tavşanları! DEM Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ismiyle neyi amaçladı? Ekrem İmamoğlu işin neresinde?
Çağlayan’daki terör saldırısında hainlerin asıl planı deşifre oldu! Kağıt parçasından gazeteci ve milletvekili isimleri çıktı
SON DAKİKA