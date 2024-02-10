"Bu proje kapsamında, atış kontrol sistemi başta olmak üzere tankın temel unsurlarının yerli tasarım ürünlerle şekillendirilmesi cihetine gidilmiştir. Neticesinde pek çok sahada olduğu gibi kötü komşu, ülkemiz savunma sanayisini ev sahibi yapmıştır. M60T tankları, sahip olduğu güçlü itki sistemleri, etkili ateş gücü ve dayanıklılığıyla bilinir. Ülkemiz, bu tankları modernizasyon çalışmalarıyla güncelleyerek günümüz teknolojisine uyumlu hale getirmiştir. Atış kontrol sistemlerimizin, yurt dışı ihraç kalemi olarak satılmasıyla bu alandaki teknolojik üstünlüğümüz dünya ülkeleri tarafından da kabul edilmiştir. Tasarım ve üretim süreçlerinin yerli ve milli olarak yapılması, dünyada farklı konfigürasyonda yer alan tanklara bu sistemin uyumlandırılmasının önünü açmaktadır. Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması (TİYK)-M60T Projesi ile ana muhabere tanklarının beyni olarak tanımlanan Atış Kontrol Sistemi yerlileştirilerek, modernizasyon süreci son safhaya taşındı. M60T tanklarının üzerinde yer alan bütün elektronik sistemler milli imkanlarla üretilebilir hale getirilerek, güç grubu dışında dışa bağımlılık ortadan kaldırıldı. ASELSAN başta olmak üzere projede emeği geçen tüm alt yüklenici firmalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

"BU PLATFORMLAR, SAVUNMA SANAYİMİZİN ÖNÜNÜ AÇMIŞTIR" Başkan Görgün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da projeyle savunma sanayisinde tam bağımsızlığa giden yolda önemli bir adım daha atıldığını bildirdi.

Dünyada çok az ülkenin yapabileceği farklı tip ve modeldeki tankları modernize yeteneğine sahip, tamamıyla yerli ve milli mühendisliğin sonucunda ortaya çıkan modernizasyon çalışmalarıyla Türk mühendislerin büyük bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Görgün, şu değerlendirmede bulundu: "Kara Kuvvetlerimizin yılmaz pusatı, yerli ve milli teknolojilerle donatılan yeni M60T tanklarımız Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandırıldı. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisindeki yerlilik oranının artırılması ve bununla ilgili taviz verilmemesi konusunda ortaya koyduğu iradeyle bugün envantere aldığımız ve modernize ettiğimiz bu platformlar, savunma sanayimizin önünü açmıştır."

ÜÇ ÜLKE TANKLARINI MODERNİZE EDEBİLEN TEK ÜLKE TÜRKİYE

Öte yandan, M60T tanklarının modernizasyonun yerli imkanlarla gerçekleştirilmesi, Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktayı da gözler önüne serdi. Söz konusu tankları daha önce İsrailliler modernize ediyordu. Söz konusu ülkenin bu süreçlerde açık bir ambargo uygulamasa da çeşitli sıkıntılar çıkardığı kamuoyuna yansımıştı. Yetkililer, bu süreçlerde M60T tanklarından birçoğunun kullanılmaz hale geldiğini belirtirken "Şu anda dünyada aynı anda hem Amerikan hem Alman hem de Rus tanklarını modernize edebilen tek ülkeyiz." diyerek Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktaya dikkati çekti.