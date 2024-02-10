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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! 22 yılda 250 milyar dolarlık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ülkemizin ulaşım ve haberleşme ağına 2002 yılından bu yana 250 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bundan sonraki dönemde de 197 milyar dolarlık daha yatırım yapmayı planladık” dedi.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 15:05 Güncelleme 10 Şubat 2024, 15:06
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! 22 yılda 250 milyar dolarlık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu'nda Veterinerlik, Bitik ve İmrendi Kavşaklarının açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, "Ülkemizin son 22 yılda gerçekleştirdiği büyük kalkınma hamlesinin temel altyapısını ulaşım yatırımları oluşturmaktadır. Bakanlık olarak buradaki tek motivasyonumuz, milletimizin yaşam kalitesinin yükseldiğini görmektir. Güvenli, ekonomik, hızlı, konforlu ve çevreye duyarlı hizmetlerin sunulduğu bir ulaştırma altyapısını oluşturmak için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"2002 YILINDAN BU YANA 250 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIK"
Türkiye'nin ulaşım ve haberleşmede çağ atladığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin ulaşım ve haberleşme ağına 2002 yılından bu yana 250 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bundan sonraki dönemde de 197 milyar dolarlık daha yatırım yapmayı planladık" diye konuştu.



"6 BİN 100 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUMUZU 29 BİN 400 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"
Karayolu taşımacılığının gelişmiş ülkeler için ulaştırma faaliyetlerinde kritik bir noktada olduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, "Bu gerçeklerden hareketle 2002 yılından buyana 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 400 kilometreye çıkardık. 2002 yılında bölünmüş yol ile ulaştığımız il sasıyı bölünmüş yollar ile birbirine yediyken bugün 77'ye çıkardık" ifadesini kullandı.

"GEÇİT VERMEYEN DAĞLARI TÜNELLERLE AŞTIK"
Otoyol uzunluğunu bin 700 kilometreden 3 bin 726 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. 50 kilometre uzunluğundaki tünel yolculuğumuzu 753 kilometreye ve yine viyadüklerde 311 kilometre olan uzunluğumuzu 777 kilometreye çıkardık" kaydetti.



Başkent Lojistik Üssü'ne vurgu yapan Bakan Uraloğlu, Ankara'nın ithalat, ihracat, transit ve iç lojistik ihtiyaçlarının etkin bir şekilde karşılandığı belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bölgeye yapılan günübirlik seyahatlerin de etkisiyle trafikte yaşanan yoğunluğun rahatlatılması için Ankara-Kahramankazan Yolu'nun 28 kilometrelik kesimi, 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan tamamen yeni bir projeyle çalışmalarımızı yürütüyoruz ve önemli bir oranda da bitirmiş olduk."

Söz konusu projenin Ankara Çevre Otoyolu'ndan başlayarak Kahramankazan ilçesinin merkezinden geçtiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Proje içerisinde 10 adet farklı seviyeli kavşak ve 1 adet çift köprü yer almaktadır. Bildiğiniz üzere 2021 yılında; Aydın, Yazıbeyli ve Saray olmak üzere 3 köprülü kavşağı ve yolun bir bölümünü bitirerek ulaşıma açmıştı" dedi.

Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı idari şefler ve vatandaşlar katıldı.

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