Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! 22 yılda 250 milyar dolarlık yatırım





Başkent Lojistik Üssü'ne vurgu yapan Bakan Uraloğlu, Ankara'nın ithalat, ihracat, transit ve iç lojistik ihtiyaçlarının etkin bir şekilde karşılandığı belirterek, şunları kaydetti:



"Bu nedenle bölgeye yapılan günübirlik seyahatlerin de etkisiyle trafikte yaşanan yoğunluğun rahatlatılması için Ankara-Kahramankazan Yolu'nun 28 kilometrelik kesimi, 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan tamamen yeni bir projeyle çalışmalarımızı yürütüyoruz ve önemli bir oranda da bitirmiş olduk."



Söz konusu projenin Ankara Çevre Otoyolu'ndan başlayarak Kahramankazan ilçesinin merkezinden geçtiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Proje içerisinde 10 adet farklı seviyeli kavşak ve 1 adet çift köprü yer almaktadır. Bildiğiniz üzere 2021 yılında; Aydın, Yazıbeyli ve Saray olmak üzere 3 köprülü kavşağı ve yolun bir bölümünü bitirerek ulaşıma açmıştı" dedi.



Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı idari şefler ve vatandaşlar katıldı.

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