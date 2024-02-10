Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! 22 yılda 250 milyar dolarlık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu'nda Veterinerlik, Bitik ve İmrendi Kavşaklarının açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, "Ülkemizin son 22 yılda gerçekleştirdiği büyük kalkınma hamlesinin temel altyapısını ulaşım yatırımları oluşturmaktadır. Bakanlık olarak buradaki tek motivasyonumuz, milletimizin yaşam kalitesinin yükseldiğini görmektir. Güvenli, ekonomik, hızlı, konforlu ve çevreye duyarlı hizmetlerin sunulduğu bir ulaştırma altyapısını oluşturmak için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.