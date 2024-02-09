SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu'na bir video mesaj gönderdi. Uluslararası alanda İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması adına yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Erdoğan, "İslam ülkelerinin Gazze'deki İsrail zulmüne ortak tepki vermesi ve ortak hareket etmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal politikaları ve katliamlar sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 10:33 Güncelleme 09 Şubat 2024, 10:53
Başkan Erdoğan İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5’inci Genel Kurulu’na video mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu'na bir video mesaj gönderdi.

2004 yılında tohumunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile attıkları Gençlik Forumu'nun, giderek adından daha fazla söz ettirdiğini belirten Erdoğan, "İslam Gençlik Forumu'nun bugün Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Arap yarımadasına kadar geniş bir coğrafyada Müslüman gençlere yönelik yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Hedef özgür Filistin!

Erdoğan, Müslüman ve gençlerin ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda güçlenerek özgüvenli yetişmeleri için geniş yelpazede çalışmalar gerçekleştiren Forumu tebrik etti.

"İSRAİL 28 BİN FİLİSTİNLİ KARDEŞİMİZİ CANİCE ŞEHİT ETTİ"

Müslüman gençlerin birlikte hareket etmesinin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan katliamlarda bir kez daha müşahede ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Tüm dünyanın gözleri önünde İsrail'in işgalci güçleri çoğu çocuk ve kadın 28 bin Filistinli kardeşimizi canice şehit etti. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanları sonucu 67 binden fazla Filistinli masum yaralandı. İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil altyapıya dair ne varsa İsrail'in Nazileri aratmayan saldırılarının hedefi oldu." dedi.

Bu saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinlilerle tam bir dayanışma içerisinde olduklarını aktaran Erdoğan, insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasından kanser hastalarının Türkiye'ye getirilerek tedavilerinin sağlanmasına kadar pek çok adım attıklarını söyledi.

"MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Uluslararası alanda İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması adına yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Erdoğan, "İslam ülkelerinin Gazze'deki İsrail zulmüne ortak tepki vermesi ve ortak hareket etmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal politikaları ve katliamlar sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun Filistin davasında her daim sergilediği dirayetli ve aktif duruşu takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. Rabbim sizlerden razı olsun diyorum. Sizlerden ülkelerinize döndüğünüzde tüm vatandaşlarınıza, özellikle genç kardeşlerimize bizden selam iletmenizi rica ediyorum. İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu'nun başarılı geçmesini diliyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEŞİFRE | CHP PM’ye Kandil ayarlı erteleme! Kadıköy’de İmamoğlu’na kesik, Çankaya’da 4 kafadan 4 farklı ses, Esenyurt ve Adalar’a DEM payı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya’ya dönüyor | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi
Türk Telekom
Eylem hazırlığındaki PKK/YPG’li terörist Ahmet Al Hac Ömer yakalandı!
Emniyet ve Jandarma’dan zehir tacirlerine büyük darbe! 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi: 456 gözaltı
Gerçekte pavyonlar tozpembe değil! Dilber etkisi: Dansözlük yapan sevgilisini öldürdü!
Putin Türkiye’nin kritik rolüne dikkat çekti! Ukrayna ile müzakere sorusuna ’İstanbul’ vurgulu cevap: Neden tekrar yapılmasın?
İstanbul’da en çok nereli var? Liste yayınlandı! Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun... İlk sırada hangi il var?
Emekliye müjde yağmuru: İkramiye artışı, fatura indirimleri ve kira desteği gibi birçok iyileştirme gündemde!
Gazze’de akan kanın hamisi ABD günah çıkarttı! Biden’dan İsrail’e göstermelik ’abarttınız’ tepkisi | Yine gaf... Meksika Devlet Başkanı Sisi
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni metro yalanı! 20 gün arayla farklı reklam afişi!
Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’daki aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar
TAKVİM yine gündem belirledi! Türkiye Başak Demirtaş’ın PKK’nın talimatıyla adaylıktan çekilmesinin perde arkasını bizden okudu
Uluslar Ligi kuraları çekildi! İşte Türkiye’nin rakipleri
PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEM’e istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak
SON DAKİKA