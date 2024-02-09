Emniyet ve Jandarma’dan zehir tacirlerine büyük darbe! 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi: 456 gözaltı

Emniyet tarafından 48 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-48 ve Jandarma'nın 15 ilde icra ettiği NARKOGÜÇ-49 operasyonları kapsamında 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 456 kişi gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.





48 İLDE NARKOGÜÇ - 48

48 ilde düzenlenen 1 ton 39 kg uyuşturucu madde ve 509 bin adet hapın ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleir kullandı;

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde:

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣8️⃣ İlde düzenlenen "NARKOGÜÇ-48" Operasyonlarında;

1️⃣ Ton 3️⃣9️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

5️⃣0️⃣9️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗

2️⃣4️⃣2️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar❗️

❌ İl Emniyet Müdürlüklerince;

3️⃣8️⃣2️⃣ ekip,

1️⃣.4️⃣3️⃣8️⃣ personel,

4️⃣ hava aracı ve

2️⃣3️⃣ narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Ankara, Adana, Gaziantep, İzmir, Eskişehir, Antalya, Osmaniye, Kocaeli, Malatya, Bursa, Yozgat, Nevşehir, Van, Isparta, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Konya, Kütahya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Manisa, Kırklareli, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Batman, Erzurum, Mersin, Burdur, Erzincan, Bitlis, Çanakkale, Muğla, Çorum, Denizli, Hatay, Kayseri, Samsun, Sivas, Yalova, Elazığ, Düzce, Bolu, Rize, İstanbul, Bingöl ve Aydın olmak üzere 4️⃣8️⃣ ilde "NARKOGÜÇ-48" Operasyonları düzenlendi.

Bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

❌ Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌266 kg skunk ele geçirildi.

🚔4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌31, 5 kg skunk ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌359 bin adet uyuşturucu hap,

📌122 kg uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.

🚔4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌109 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.



❌Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌55, 5 kg skunk ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌41 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌41 kg metamfetamin ele geçirildi.

🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌21 kg esrar ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌3 kg kokain ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌406 kg skunk ele geçirildi.

🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌30 kg eroin ele geçirildi.

🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌12 kg metamfetamin ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌32 kg skunk ele geçirildi.

🚔4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌10 kg metamfetamin ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌2 kg eroin ele geçirildi.

🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌2 kg 500 gr bonzai,

📌3 kg 300 gr kokain ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.