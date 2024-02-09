Emniyet ve Jandarma’dan zehir tacirlerine büyük darbe! 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi: 456 gözaltı

Emniyet tarafından 48 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-48 ve Jandarma'nın 15 ilde icra ettiği NARKOGÜÇ-49 operasyonları kapsamında 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 456 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlara ilişkin resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
48 İLDE NARKOGÜÇ - 48
48 ilde düzenlenen 1 ton 39 kg uyuşturucu madde ve 509 bin adet hapın ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleir kullandı;
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde:
Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣8️⃣ İlde düzenlenen "NARKOGÜÇ-48" Operasyonlarında;
1️⃣ Ton 3️⃣9️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
5️⃣0️⃣9️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
2️⃣4️⃣2️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar❗️
❌ İl Emniyet Müdürlüklerince;
3️⃣8️⃣2️⃣ ekip,
1️⃣.4️⃣3️⃣8️⃣ personel,
4️⃣ hava aracı ve
2️⃣3️⃣ narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Ankara, Adana, Gaziantep, İzmir, Eskişehir, Antalya, Osmaniye, Kocaeli, Malatya, Bursa, Yozgat, Nevşehir, Van, Isparta, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Konya, Kütahya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Manisa, Kırklareli, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Batman, Erzurum, Mersin, Burdur, Erzincan, Bitlis, Çanakkale, Muğla, Çorum, Denizli, Hatay, Kayseri, Samsun, Sivas, Yalova, Elazığ, Düzce, Bolu, Rize, İstanbul, Bingöl ve Aydın olmak üzere 4️⃣8️⃣ ilde "NARKOGÜÇ-48" Operasyonları düzenlendi.
Bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;
❌ Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌266 kg skunk ele geçirildi.
🚔4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌ Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌31, 5 kg skunk ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌ Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌359 bin adet uyuşturucu hap,
📌122 kg uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.
🚔4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌ İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌109 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌55, 5 kg skunk ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌ Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌41 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌ Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌41 kg metamfetamin ele geçirildi.
🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌ Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌21 kg esrar ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌3 kg kokain ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌406 kg skunk ele geçirildi.
🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌30 kg eroin ele geçirildi.
🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌12 kg metamfetamin ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌32 kg skunk ele geçirildi.
🚔4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌10 kg metamfetamin ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌2 kg eroin ele geçirildi.
🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌2 kg 500 gr bonzai,
📌3 kg 300 gr kokain ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
NARKOGÜÇ - 49 OPERASYONU
15 ilde düzenlenen 1 ton 110 kg uyuşturucu madde ve 509 bin adet hapın ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu.
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde:
Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 1️⃣5️⃣ İlde düzenlenen "NARKOGÜÇ-49" Operasyonlarında
1️⃣ Ton 1️⃣1️⃣0️⃣Kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi❗️
2️⃣1️⃣4️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı❗️
❌ İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Antalya, Ankara, Manisa, Aydın, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ağrı, Samsun, Bitlis, Niğde Muğla, Şanlıurfa, Nevşehir ve Diyarbakır olmak üzere 1️⃣5️⃣ ilde "NARKOGÜÇ-49" operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;
❌Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda, kara para aklanmasının önlenmesine yönelik Adana İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takipli KOM faaliyeti kapsamında Diyarbakır'dan Adana'ya uyuşturucu madde taşınacağı istihbaratı alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda;
📌617 kg toz esrar ele geçirildi.
🚔3️⃣Uyuşturucu Nakil ve Ticareti Yapan Zehir Taciri Yakalandı.
❌Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌60 kg eroin,
📌16 kg metamfetamin,
📌11, 5 kg skunk,
📌4 kg 650 kg bonzai
📌Muhtelif miktarda uyuşturucu hap, kök kenevir ve esrar ele geçirildi.
🚔3️⃣7️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.
❌Ankara (2) İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌17 kg skunk,
📌33 kg esrar,
📌Muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔1️⃣7️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.
❌ Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌58 kg metamfetamin ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌1.5 kg metamfetamin,
📌Muhtelif miktarda bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌Muhtelif miktarda metamfetamin, skunk ve esrar ele geçirildi.
🚔3️⃣3️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.
❌Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌Muhtelif miktarda metamfetamin, kubar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔9️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.
❌Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌Muhtelif miktarda metamfetamin, kokain, esrar, bonzai, uyuşturucu hap ve kenevir tohumu ele geçirildi.
🚔2️⃣3️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.
❌Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌1, 2 kg esrar,
📌267 gr metamfetamin,
📌Muhtelif miktarda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔2️⃣5️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.
❌Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌1.5 kg esrar ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.
🚔4️⃣6️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.
❌Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌19, 3 kg kubar esrar,
📌716 gr kenevir tohumu,
📌Muhtelif miktarda sentetik ecza ve bonzai ele geçirildi.
🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Niğde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌1 kg bonzai ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌2, 3 kg metamfetamin,
📌1, 3 kg kubar esrar ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌254 kg esrar ele geçirildi.
🚔8️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.
Operasyonu gerçekleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum