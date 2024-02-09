İBB Adayı Murat Kurum: "İmamoğlu, yolun sonu göründüğü için çaresizlik içinde"

İMAMOĞLU ÇARESİZ

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, gazetecilerin sorularına net cevaplar verdi: İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK üzerinden medet ummayın. İmamoğlu yolun sonu göründüğü için çaresizlik içinde. Ne yapacaklarını bilmiyorlar.



Kardan adamın saltanatı Güneş doğana kadarmış. 31 Mart'ta İstanbul'a güneş doğacak. Biz bu yola çıkarken karşımızda kim aday olur, kim kiminle ittifak yapar diye hiç düşünmedik. Yalnız karşı tarafta gördüğüm bir kaos, karmaşa, belirsizlik...



Bunların bu pazarlıkları bitmez, seçime kadar da devam eder. Biz ne bölücü terör örgütünün ne de başka örgütlerin tehditlerine hiçbir zaman boyun eğmedik, İyi olan şey kopyalanır, maalesef İstanbul'da son 5 yılda iyi olan hiçbir şey yok. İşte soruyorum onlara; mevcut yönetim 650 bin konut yaptı da biz mi görmedik?



100 bin kiralık konut yaptı da biz mi kaçırdık? İstanbul'un iki yakasına metrolar, tüneller yaptılar da biz mi görmüyoruz? Kurum, şu anda anketlere göre İmamoğlu'ndan 1.5 puan önde olduğunu söyledi.