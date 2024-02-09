İBB Adayı Murat Kurum: "İmamoğlu, yolun sonu göründüğü için çaresizlik içinde"

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, medya yöneticileriyle bir araya geldi. "İstanbul'un kaynaklarını algı için değil hizmet için kullanacağız" dedi. Megakente sözler verdi:
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, medya yöneticileriyle bir araya geldi. "İstanbul'un kaynaklarını algı için değil hizmet için kullanacağız" dedi. Megakente sözler verdi:
1- Yeni metro-metrobüs, iki yakaya tünel.
2- 650 bin kentsel dönüşüm, 100 bin sosyal konut.
3- Emekli, kadın ve gençlerin hayatı iyileşecek.
4- Su krizine karşı alt ve üstyapı yatırımı yapılacak.
5- Sokak hayvanları, özel bakıma alınacak.
6- Festivaller yapılacak, fuarlar açılacak.
7- Bilişim ve teknoloji merkezleri kurulacak.
8- İstanbul, sıfır atığın model şehri olacak.
9- Mahallelerde spor tesisleri yükselecek.
10- Tarihi Yarımada, aslına uygun inşa edilecek.
İMAMOĞLU ÇARESİZ
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, gazetecilerin sorularına net cevaplar verdi: İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK üzerinden medet ummayın. İmamoğlu yolun sonu göründüğü için çaresizlik içinde. Ne yapacaklarını bilmiyorlar.
Kardan adamın saltanatı Güneş doğana kadarmış. 31 Mart'ta İstanbul'a güneş doğacak. Biz bu yola çıkarken karşımızda kim aday olur, kim kiminle ittifak yapar diye hiç düşünmedik. Yalnız karşı tarafta gördüğüm bir kaos, karmaşa, belirsizlik...
Bunların bu pazarlıkları bitmez, seçime kadar da devam eder. Biz ne bölücü terör örgütünün ne de başka örgütlerin tehditlerine hiçbir zaman boyun eğmedik, İyi olan şey kopyalanır, maalesef İstanbul'da son 5 yılda iyi olan hiçbir şey yok. İşte soruyorum onlara; mevcut yönetim 650 bin konut yaptı da biz mi görmedik?
100 bin kiralık konut yaptı da biz mi kaçırdık? İstanbul'un iki yakasına metrolar, tüneller yaptılar da biz mi görmüyoruz? Kurum, şu anda anketlere göre İmamoğlu'ndan 1.5 puan önde olduğunu söyledi.
KARDAN ADAMIN SALTANATI GÜNEŞ DOĞANA KADAR
Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, "Yolun sonu göründüğü için çaresizlik içinde. 31 Mart'ta İstanbul'a güneş doğacak" şeklinde konuştu.