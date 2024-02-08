HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Suriye’den geliyor iki gün sürecek! Yarın hava nasıl olacak? | 8 Şubat 2024 hava durumu

Türkiye, hafta sonuna doğru doğu, orta ve güney kesimlerinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini hissederken, cuma gününden itibaren 2 gün boyunca Suriye'den girecek yoğun toz taşınımı da hayatı zorlaştıracak.
Türkiye, hafta sonuna doğru doğu, orta ve güney kesimlerinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini hissederken, cuma gününden itibaren 2 gün boyunca Suriye'den girecek yoğun toz taşınımı da hayatı zorlaştıracak.
SAĞANAK YAĞIŞLAR SÜRECEK
Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahmin raporuna göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Isparta: Burdur, Konya'nın kuzey kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Ş. Urfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
SURİYE'DEN TOZ TAŞINIMI UYARISI
İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı uyarılar yapıldı.
HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK
Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı öngörülüyor.
TOZ TAŞINIMI NEDİR
Toz taşınımı, rüzgarın etkisiyle yerdeki tozun havaya taşınmasıdır. Atmosferdeki en yaygın aerosol türlerinden biri olan mineral toz parçacıkları (çöl tozları) dünya ekosistemi için büyük önem taşır.
Toz taşınımı, görüş mesafesini düşürebilir, solunum problemlerine neden olabilir ve ulaşımı kesintiye uğratabilir. Ayrıca bitkilere ve hayvanlara da zarar verebilir.
Toz taşınımının ana kaynakları şunlardır:
Çöller
Kurak araziler
Tuz bataklıkları
Arızi araziler
Yollar
İnşaat sahaları
Toz taşınımını etkileyen ana faktörler şunlardır:
Rüzgar hızı
Rüzgar yönü
Yeraltı tipi
Toprak nemi
Bitki örtüsü
Toz taşınımı, uydu görüntülerinden ve yer tabanlı gözlemlerden izlenebilir. Toz taşınımının taşınmasını ve etkilerini modellemek için bilgisayar modelleri de kullanılabilir.
Toz taşınımını azaltmak için yapılabilecek çok şey var:
Arazi örtüsünü yönetmek
Toprağı stabilize etmek
Yolları ve inşaat sahalarını sulamak
Çölleşmeyi önlemek
Toz taşınımı, hem doğal hem de insan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklanan karmaşık bir süreçtir. Toz taşınımının etkilerini azaltmak için sürecin nedenlerini ve etkilerini anlamak önemlidir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu zamanala çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 10°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli (Manisa haric) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın kuzey kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 13°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 6°C, 17°C
Çok bulutlu, akşam ilk saatler aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 18°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 10°C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 8°C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 13°C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale haric) gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Geec ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cuma) kısa süreli yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
YOZGAT 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Tokat ve Çorum çevrelerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, iç ve yükseklerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ARTVİN 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -2°C, 4°C
Çok bulutlu
KARS -2°C, 6°C
Çok bulutlu
MALATYA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN -2°C, 6°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli (Mardin ve Siirt haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 3°C, 13°C
Çok bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı