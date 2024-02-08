HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Suriye’den geliyor iki gün sürecek! Yarın hava nasıl olacak? | 8 Şubat 2024 hava durumu

Toz taşınımı, hem doğal hem de insan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklanan karmaşık bir süreçtir. Toz taşınımının etkilerini azaltmak için sürecin nedenlerini ve etkilerini anlamak önemlidir.

Toz taşınımını azaltmak için yapılabilecek çok şey var:

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu zamanala çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli (Manisa haric) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın kuzey kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 6°C, 17°C

Çok bulutlu, akşam ilk saatler aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 18°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 8°C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçerinde kuvvetli olması bekleniyor.