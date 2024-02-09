Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar

"31 MART'TA ANTALYA'NIN ALTIN ÇAĞI BAŞLAYACAK" Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız. Antalya'mızın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını biliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Antalya, Cumhur İttifakı ile yeni bir döneme yelken açacaktır. Buna hazır mıyız? Antalya büyükşehir belediye başkan adayımız Hakan Tütüncü kardeşimiz bilgisiyle, tecrübesiyle, heyecanıyla, tevazuyla hizmete kendini adamış yetkin ekibiyle şehrimize hizmete hazırdır. İlçe belediye başkanlarımızın da desteği ile 31 Mart'ta Antalya'nın altın çağının başlayacağına inanıyorum. Bakınız, burada Türkiye genelindeki tüm belediyelerde hayata geçireceğimiz politikaların temel unsurlarını kısaca hatırlatmak istiyorum. Yeni dönemde ülkemizin her yerinde afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri inşa edeceğiz. Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirecek yatırımlara öncelik vereceğiz. Akıllı uygulamalara ve yeni nesil dijital teknolojilere uyumlu alt yapılar kuracağız. Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlere karşı hassas, kuşatıcılığı yüksek sosyal belediyecilik hizmetleri sunacağız. Yerel yönetimlerin güçlü aile, güçlü toplum anlayışını desteklemesini temin edeceğiz. Kültür ve medeniyet tasavvuruna dayalı projeler üreteceğiz. Çevre ve tabiata karşı hassas, yeşil kalkınmayı benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan, sürdürülebilir belediye yönetimlerine destek olacağız. Evlatlarımıza havası, suyu, toprağı ve çevresi temiz şehirler bırakmak için var gücümüzle çalışacağız. Şehirlerimizi mimarisi estetik, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzurlu, güvenli yerleşim yerleri haline getireceğiz. Kırsaldaki insanlarımızın hayat standartlarını yükselterek herkesin doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik ve temin edeceğiz. Belediye yönetimlerinin tamamını etkin, verimli, adil, şeffaf ve sorumlu bir anlayışa kavuşturacağız. Kaliteli hizmete ve şehir sakinlerinin memnuniyetine öncelik veren yönetimlerle belediyelerimizi geleceğe taşıyacağız.

Gerçek belediyecilik sözümüzü üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik, vatansever kavramlarıyla zenginleştiriyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için hep birlikte 31 Mart'a kadar çok çalışmamız gerekiyor. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Antalya'mızı Türkiye Yüzyılı hizmetleriyle taçlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı renkleriyle boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için huzurlu, mutlu, müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. Türkiye'yi geçtiğimiz 21 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla buluştururken istisnasız her şehri ile birlikte büyüttük geliştirdik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, turizmden spora her alanda ülkemizi cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazırladık. Bu süreçte içeride ve dışarıda verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Şu Antalya'da doğru dürüst bir havalimanımız bile yoktu. Bugünkü havalimanına Antalya'yı kimler hazırladı? İşte bugün bile VIP salonunun açılışını yaptık. Aynı şekilde devlet konukevinin açılışını yaptık. Yurt dışından buradalara misafirlerimiz geldiği zaman farklı bir Antalya görsün diye. Farklı bir Antalya Havalimanı görsün. Çünkü biz dünyada farklıyız, farkımızı ortaya koymamız lazım.

"HEDEFİMİZ 60 MİLYON ZİYARETÇİ, 60 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİDİR" Hiçbir engele aldırmadan, hiçbir tuzağa takılmadan, hiçbir oyuna gelmeden milletimizle azimle hedeflerimize doğru yürüdük, yürüyoruz. Ülkemize gelen 57 milyon turistin 16 milyonuna Antalya ev sahipliği yaptı. Bir başka ifadeyle, Antalya tek başına nüfusunun 6 katı turisti misafir etti. Antalya turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla Türkiye'nin turizm başkenti ünvanını korudu. Ülkemiz genelinde 2024 turizm hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir. Nereden nereye. Turist sayısını 2002 yılındaki 13 milyon seviyesinden nasıl 57 milyona çıkardıysak, inşallah 60 milyon hedefini de tutturacağız. Bunun yanında Antalya kendi şehirlerimizle birlikte dünyanın dört bir yanına yaptığı gıda ihracatıyla da öne çıkıyor. "NE ÜLKENİN MESELELERİ NE MİLLETİN SIKINTILARI BUNLARIN UMURUNDA DEĞİL" Antalya 21 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en çarpıcı örneğidir. Bugün de tüm vaktimizi ve enerjimizi şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuza hazırlayacak programlar, projeler, planlar için harcıyoruz. Peki, biz bu işlerle meşgulken ülkemizin ikinci büyük partisi CHP ve yöneticileri nelerle uğraşıyor? Aslında CHP'nin yapması gereken her başlıkta bizim karşımızda daha büyük, daha iddialı, daha iyi çalışılmış programlarla çıkmaktır. Öyle ya, madem oy oranı itibarıyla iktidardaki partiye en yakın sensin öyleyse yapman gereken budur. Ama bakıyorsunuz CHP yöneticilerinin gündeminde sırf laf olsun diye söyledikleri ipe sapa gelmez yalan yanlış ifadeleri bir kenara bırakırsak bunların hiçbiri yok. Ne ülkenin meseleleri ne milletin sıkıntıları, ne de bölgemizde yaşanan krizler bunların umurunda değil. Türkiye'de neler olduğundan, dünyanın nereye doğru evrildiğinden, insanlığın hangi sınamalarla karşılaştığından haberleri dahi yok. Eskisi, yenisi ve perde arkasındakilerle birlikte CHP'yi yönetenlerin tek gündemi kimin adamının nerede aday gösterileceği üzerinden ibaret. Tüm mücadeleleri, tüm kavgaları siyasetteki tek varlık gayeleri budur.

"CHP BİR ALACAKARANLIK SİYASETİNİN İÇİNE GİRMİŞ DURUMDADIR" Bunlar çantada keklik olarak gördükleri belediyeler için CHP'de tam anlamıyla belediyeler meydan muharebesi yaşanmaktadır. CHP'nin acemi genel başkanı geçen ay aday belirleme üzerinden aklınca bize laf atıyordu. Karşımıza çıkaracak aday bulamıyorlar diye. Şimdi Özgür efendinin sesi soluğu çıkmıyor. Biz bay Kemal ile en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Kendisi ile çoğu zaman anlaşamasak da siyasette muhatabımızın kim olduğunu biliyorduk. İşte bu bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür efendinin de dikkat etmesi lazım aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir. Gerçekten de CHP bir alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumdadır. CHP'nin bünyesini kuşatan hançer ve ihanet üzerinde yükselen alacakaranlık siyasetini ülkeye bulaştırmasına izin veremeyiz.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ÜZERİMİZE SALSALAR DA BİZİ YOLUMUZDAN ÇEVİREMEYECEKLER" Demokrasinin önemli bir unsuru olan muhalefetin bu perişan hali içimizi acıtıyor. Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmetle bu partiye oy veren vatandaşlarımın da bu tablodan rahatsız oldukları kanaatindeyim. İnşallah 31 Mart seçimleri bunu değiştirmek için bir fırsat teşkil etmektedir. Önümüzdeki seçimler şehirlerimizin gerçek belediyecilikle buluşması yanında CHP'de taşların yerine oturmasına da yardımcı olacaktır. Tabi biz bunların hepsine siyasetin cilvesi diye bakıyor, aslı olarak işimize odaklanıyoruz. Ülkemizi nasıl 2023 hedeflerine dayalı orta ve uzun vadeli programlarla bugüne getirdiysek Türkiye Yüzyılı vizyonu ile de geleceğe taşıyacağız. Hep söylediğimiz gibi bizim her alanda hayata geçirecek daha çok eserimiz, milletimize kazandıracak daha çok hizmetimiz var. Türkiye'yi dünyanın en büyük ve güçlü ülkeleri arasında seçkin bir yere ulaştırana kadar gece gündüz çalışacağız. Terör örgütlerini üzerimize salsalar da, sinsi tuzaklarla önümüzü kesmeye kalksalar da bizi yolumuzdan çeviremeyecekler. "BİZİMLE YARIŞACAK VİZYONU, PROGRAMI, PROJESİ OLAN HİÇBİR PARTİ, HİÇBİR EKİP YOKTUR" İktidarlarımız dönemi boyunca önümüze çıkan sorunları nasıl birer birer çözdüysek, çalışanından emeklisine kadar vatandaşlarımızın bugünkü sıkıntılarını da biz hal yoluna koyacağız. Bu konuda bizimle yarışacak vizyonu, programı, projesi olan hiçbir parti, hiçbir ekip yoktur. Önlerine üç keçi katsanız ellerine bir kasa portakal verseniz akşama hepsini de kaybedip gelecek kifayetsizlikteki tiplere ne ülke ne şehirlerimiz emanet edilebilir. Gözü ve gönlü vatandaşa hizmet yerine sürekli başka yerlerde olanların şehirlerimizi düşürdüğü durum ortadadır. Biz cumhurbaşkanıyla, genel mercileriyle, bakanlarıyla hep birlikte adaylarımızın yanındayız. Antalya'yı hak ettiği eser ve hizmetlerle buluşturup dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri haline getirmekle kalmayacak, güvenliğiyle, huzuruyla, refahıyla en üst lige taşıyacağız. Cumhur İttifakı olarak ortak adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde gerek AK Parti adayları, gerekse Milliyetçi Hareket Partisi adayları için aynı samimiyetle, aynı fedakarlıkla çalışacağız. Birlikten güç doğar. Bu inançla tek yürek, tek bilek olarak gece gündüz demeden koşturacağız. İşte AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları: AKSEKİ - İBRAHİM ÖZKAN AKSU - DURMUŞ KAAN ŞAHİN ALANYA - ADEM MURAT YÜCEL DEMRE - İBRAHİM OĞUZ DÖŞEMEALTI - BEKİR KIVRIM ELMALI - DURMUŞ ALİ GÖKÇE FİNİKE - CENK ŞİMŞEK GAZİPAŞA - MUSTAFA AKSOY GÜNDOĞMUŞ - ALİ GÜLEN İBRADI - HATİCE SEKMEN KAŞ - MUTLU ULUTAŞ KEMER -RAHMAN ŞEKER KEPEZ - RIZA SÜMER KORKUTELİ - SADIK ÖNAL KONYAALTI - DURALİ KOLPAK KUMLUCA- HÜSEYİN ORHAN TEKİN MANAVGAT - SÜLEYMAN OKUDAN MURATPAŞA - ÖZDEMİR MANAVOĞLU SERİK - VELİ VURAL Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı'nda AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya geldi. Başkan Erdoğan, havalimanında yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçekle karşılandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı'nda AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya geldi. Başkan Erdoğan, havalimanında Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından karşılandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN