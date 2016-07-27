Darbe girişimini destekleyen işadamlarına gözaltı!

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince akşam saatlerinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyon kapsamında 60 işadamının gözaltına alındığı öğrenildi.Bu arada HSYK 2. Dairesi, darbe girişiminin ardından olağanüstü toplanarak, FETÖ üyesi hakim ve savcılar hakkındaki müfettiş raporunu görüştü."Aydın Cumhuriyet Savcıları Metin Durgun, Nakip Özdemir, Ergün Tokgöz ve Eyüp Murat Duran ile Aydın Hakimleri Murat Saz, Ahmet Aydın, Serap Aydın ve Asuman Turan Mutlu hakkında, daire tarafından açığa alma kararı verildi. Kuşadası Cumhuriyet Savcısı Çetin Küçet, Kuşadası Hakimleri Ahmet Karaköse, Hasibe Başaran ve Dilek Karaköse, Didim Cumhuriyet Savcısı Abdullah Altınbaş ile Didim Hakimi Ahmet Erdemir, Söke Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Altın, Söke Hakimleri Yusuf Eren, Sevinç Özdemir ve Mehmet Üre, Germencik Hakimi Gökhan Demir, Nazilli Cumhuriyet Savcıları Serdar Söyler ve Serdar Açıkgöz ile Nazilli Hakimleri Ayşe Söyler, Hikmet Emre Şık, Şazime Tuba Açıkgöz, Osman Ünsal, Hayriye Şahin ve İsmail Özcan haklarında da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi tarafından açığa alma kararı verildi."