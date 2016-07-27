PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Darbe girişimini destekleyen işadamlarına gözaltı!

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili başlatılan operasyonda, 60 işadamı gözaltına alındı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi tarafından Aydın'da 9 savcı, 18 hakimin açığa alındığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Temmuz 2016, 00:00 Güncelleme 12 Şubat 2024, 20:40
Darbe girişimini destekleyen işadamlarına gözaltı!
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince akşam saatlerinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyon kapsamında 60 işadamının gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu arada HSYK 2. Dairesi, darbe girişiminin ardından olağanüstü toplanarak, FETÖ üyesi hakim ve savcılar hakkındaki müfettiş raporunu görüştü.

Aydın'da açığa alınan 9 savcı ve 18 hakimin adları şöyle:
"Aydın Cumhuriyet Savcıları Metin Durgun, Nakip Özdemir, Ergün Tokgöz ve Eyüp Murat Duran ile Aydın Hakimleri Murat Saz, Ahmet Aydın, Serap Aydın ve Asuman Turan Mutlu hakkında, daire tarafından açığa alma kararı verildi. Kuşadası Cumhuriyet Savcısı Çetin Küçet, Kuşadası Hakimleri Ahmet Karaköse, Hasibe Başaran ve Dilek Karaköse, Didim Cumhuriyet Savcısı Abdullah Altınbaş ile Didim Hakimi Ahmet Erdemir, Söke Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Altın, Söke Hakimleri Yusuf Eren, Sevinç Özdemir ve Mehmet Üre, Germencik Hakimi Gökhan Demir, Nazilli Cumhuriyet Savcıları Serdar Söyler ve Serdar Açıkgöz ile Nazilli Hakimleri Ayşe Söyler, Hikmet Emre Şık, Şazime Tuba Açıkgöz, Osman Ünsal, Hayriye Şahin ve İsmail Özcan haklarında da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi tarafından açığa alma kararı verildi."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
CHP’de dananın kuyruğu kopuyor! Özgür Özel Çankaya’da İmamoğlu İstanbul’un ilçelerinde listelere çöktü: ’Hatay’ çıkmazı
Türk Telekom
Kayserispor-Beşiktaş | CANLI
Başkan Erdoğan BAE gidiyor! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak
Fırtına’ya karşı durulmaz! Trabzonspor evinde Trezeguet ile güldü
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum Pendik’te metro projesini açıkladı: 1 Nisan itibarıyla başlayacağız | Trafik çilesi bitecek
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’yı kabul etti
Özgür Özel’de ’İzmir’ endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı! PKK’lı terörist Albashır için 3 bin yıla kadar hapis istendi
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun sözleri geceye damga vurdu: Sadece yüzde 1
Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var
ÇALIŞANA YÜKSEK TAZMİNAT FORMÜLÜ | Tablo tablo maaşa göre kim, ne kadar alacak? 2024 Kıdem ve ihbar ödemesi nasıl hesaplanır?
SON DAKİKA