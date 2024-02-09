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AK Parti'nin Adıyaman adayları açıklandı! Başkan Erdoğan: "Altılı masa bir proje yapıydı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Adıyaman, 6’lı masa denen proje yapının ve Cumhurbaşkanı adaylarının yalan ve bühtan siyasetine fırsat vermedi" ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Şubat 2024 Güncelleme 09 Şubat 2024, 07:01
AK Parti’nin Adıyaman adayları açıklandı! Başkan Erdoğan: Altılı masa bir proje yapıydı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıkladı. Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:



14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti ama CHP ve eski ortakları arasındaki kavganın, gürültünün arkası hiç kesilmedi. Her gün yeni bir skandala uyanıyor, özellikle CHP'li vatandaşlarımızın umutlarını kıran bir Bizans oyununa şahit oluyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız.



Biz tutamayacağımız sözü vermeyiz, söz verdiğimiz zaman da onu yerine getirmeden rahat etmeyiz. Adıyaman 6'lı masa denen proje yapının ve Cumhurbaşkanı adaylarının yalan ve bühtan siyasetine fırsat vermedi. Son 8 ayda yaşananlara baktığımızda Adıyaman'ın nasıl doğru, isabetli ve basiretli bir tercih yaptığını çok net görebiliyoruz. Türkiye'nin sonu felaketle bitebilecek çok büyük bir uçurumun kenarından döndüğü gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor.



Beraber aylarca yol yürüdükleri, yere göğe sığdıramadıkları, 13'üncü cumhurbaşkanımız diyerek aylarca millete reklamını yaptırdıkları zatın bugün adının anılmasına dahi tahammül edemiyorlar.



İŞTE ADAYLAR
ADIYAMAN: ZİYA POLAT
BESNİ: REŞİT ALKAN
ÇELİKHAN: MUSTAFA BULUT
GERGER: ERKAN AKSOY
GÖLBAŞI: HAKAN TOYDAŞ
KAHTA: MEHMET CAN HALLAÇ
SAMSAT: HALİT FIRAT
SİNCİK: MEHMET KORKUT
TUT: ERCAN ÖNCEBE

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