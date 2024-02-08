ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a: Ankara’nın 300 milyar TL bütçesi nerede?

'BUNLARIN KAYNAĞI NEREDEN GELİYOR?'

Altınok, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki fuar merkezinin henüz yapımının tamamlanmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Sosyal medyaya harcadığı parayla Akyurt'taki fuar merkezi biterdi. Bunların kaynağı nereden geliyor? Keşke o resimlerin yerine Ankara'ya yaptığın hizmetleri assaydın. Ankara'mızın 5 yılı boş yıl olmuştur. Hangi partiye mensup olursak olalım bu seçim bir şanstır. Bugün Bala'ya gittik sorduk. Her yerde soruyorum. Kimsenin hakkını yemeyelim.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir eser varsa, var diyelim. İnanın Bala'da yaptığı bir tane eser yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değil misin? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda bütçesi 300 milyar TL'dir. Bunu nereye harcadı, nereye gitti? Biz milletin kuruşunu harcamadık. Ama 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım' diyerek bu paralar nereye gitti."