SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a: Ankara'nın 300 milyar TL bütçesi nerede?

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız bu dönemde AK Parti'nin belediye başkan adayları sahada karış karış gezmeye devam ediyor. Ankara için kolları sıvayan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda bütçesinin 300 milyar TL olduğunu kaydederek, "Bunu nereye harcadı, nereye gitti, biz milletin kuruşunu harcamadık ama 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım' diyerek bu paralar nereye gitti" diyerek Mansur Yavaş'a yüklendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 22:35 Güncelleme 08 Şubat 2024, 23:41
ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a: Ankara’nın 300 milyar TL bütçesi nerede?

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Yenimahalle ilçesinde düzenlenen programda Balalı iş insanları ile bir araya geldi.

▶️ Ankara'nın 300 milyar TL bütçesi nerede?

Programda konuşan Altınok, üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayan Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne teşekkür ederek, "Gençlerimizi desteklemeliyiz. Bir insanın kurtuluşu bir alemin kurtuluşu.

Zor şartlarda okuyan gençlerimize, istikbalimize katkı sunacak olan gençlerimize katkılarından dolayı iş adamlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'OYLARIMIZLA DEĞİŞTİRECEĞİZ'
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Altınok, "Belediye başkanları şehrin 5 yılını değil, geleceğini de planlar. Dolayısıyla 31 Mart, kadim şehrimiz Ankara'nın makus talihinin değiştiği bir tarihtir. Oylarımızla değiştireceğiz. Ankara çok şey kazanacak. Eserler ve hizmetlerle Ankara'mızı donatacağız. Ankara'mızı hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'BUNLARIN KAYNAĞI NEREDEN GELİYOR?'
Altınok, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki fuar merkezinin henüz yapımının tamamlanmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Sosyal medyaya harcadığı parayla Akyurt'taki fuar merkezi biterdi. Bunların kaynağı nereden geliyor? Keşke o resimlerin yerine Ankara'ya yaptığın hizmetleri assaydın. Ankara'mızın 5 yılı boş yıl olmuştur. Hangi partiye mensup olursak olalım bu seçim bir şanstır. Bugün Bala'ya gittik sorduk. Her yerde soruyorum. Kimsenin hakkını yemeyelim.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir eser varsa, var diyelim. İnanın Bala'da yaptığı bir tane eser yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değil misin? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda bütçesi 300 milyar TL'dir. Bunu nereye harcadı, nereye gitti? Biz milletin kuruşunu harcamadık. Ama 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım' diyerek bu paralar nereye gitti."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni metro yalanı! 20 gün arayla farklı reklam afişi!
Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’daki aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar
Türk Telekom
Beşiktaş Kupa’da hata yapmadı! Kartal eski dostunu üzdü
Son dakika: PKK partisi DEM ile anlaşan CHP’nin hala aday belirleyememesi yandaş Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal’ı kızdırdı: Kabak tadı verdi
TAKVİM yine gündem belirledi! Türkiye Başak Demirtaş’ın PKK’nın talimatıyla adaylıktan çekilmesinin perde arkasını bizden okudu
Uluslar Ligi kuraları çekildi! İşte Türkiye’nin rakipleri
Fırtına bitti demedi! Trabzonspor ZTK’da turladı
Son dakika: Bölücü ittifakta skandal görüntü! PKK partisi DEM’in Abdullah Öcalan için başlattığı nöbete CHP heyetinden bağlamalı katılım!
CHP ve DEM’in sıraya girip akladığı DHKP-C’li Pınar Birkoç’la ilgili yeni detaylar! Daha önce de polis karakoluna saldırmış
Hangi ilde kaç yabancı yaşıyor? Kaçı kadın kaçı erkek? TÜİK listeyi açıkladı: İşte 2022 ve 2023’teki rakamlar
Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’daki 2 bin 798 konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan PKK elebaşı Mustafa Karasu’ya tepki: Tehditlere boyun eğmedik, asla eğmeyeceğiz
PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEM’e istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
SON DAKİKA