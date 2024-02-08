Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Edirne ilçe başkan adayları belli oldu

Kandemir, kentteki bir tesiste düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Edirne'nin, AK Parti ve Cumhur İttifakı için önemli bir şehir olduğunu söyledi.

"Biz bu şehre hizmet etmek istiyoruz. Hatırlayın 14 Mayıs öncesini birbirlerine adeta bu milletin makamlarını peşkeş çekiyorlardı. Birileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktı birileri başka bir şey olacaktı. Siz hiç Cumhur İttifakı'nda böyle bir şey duydunuz mu? Çünkü mesele memlekete hizmet etmek meselesi. Mesele Türkiye olunca bizim gözümüz hiçbir şey görmez. Gerek MHP gerek AK Parti kadrolarında gönlü bu memlekete bağlı şu güzel teşkilatlar, 'ben ne olacağım' kaygısına düşmeden memlekete hizmet etme motivasyonuyla gecesini gündüzüne katarak çalışıyor."

Edirne ve ilçelerine hak ettiği hizmeti vermek istediklerini anlatan Kandemir, "Gelmişiz 2024'e, bir şehirde hala su sorunu çözülememişse bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bizim yüreğimiz daralıyor. CHP belediyesinin elindeki bazı şehirlerde bunu yaşıyoruz. Vatandaşımız dara düşünce yetki bizde olsun olmasın önemli değil hizmet götürmek istiyoruz. Metroları, üzerimize düşüyor biz yapıyoruz, sıkıntıları gördüğümüzde biz göğüslüyoruz, mücadele ediyoruz merkezi iktidar olarak. Onun için istiyoruz ki 2024'te şehrimizi gerçek belediyecilikle buluşturalım." diye konuştu.