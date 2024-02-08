Başak Demirtaş’ı biçtiler! CHP bastırdı: DEM İstanbul’da geri adım attı

Başak Demirtaş 'ın adaylık isteği, en çok DEM'i etkiledi. Kimi destekledi. Kimi "Olmaz" dedi! Parti cepheleşti. Sonunda "gizli eller", galip geldi! DEM'in en güçlü ismi olmasına rağmen Başak Demirtaş, adaylıktan el çektirildi.





Böylece CHP'nin oy kaybının önüne geçilmek istendi. Hatta bunun için İmamoğlu'nun yoğun pazarlıklar yaptığı iddia edildi. Üstelik tüm bunlar, tam da 7 Şubat MİT krizinin yaşandığı güne denk geldi!