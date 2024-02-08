PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başak Demirtaş'ı biçtiler! CHP bastırdı: DEM İstanbul'da geri adım attı

Başak Demirtaş, İBB Başkanlığı'na aday olmak istedi. CHP'yi şok etti! DEM'i iç savaşa sürükledi. Bunun üzerine bir el devreye girdi. Eş Demirtaş'tan donuk bir açıklama geldi: Aday olmuyorum!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Şubat 2024 Güncelleme 08 Şubat 2024, 07:01
Başak Demirtaş’ı biçtiler! CHP bastırdı: DEM İstanbul’da geri adım attı

Başak Demirtaş'ın adaylık isteği, en çok DEM'i etkiledi. Kimi destekledi. Kimi "Olmaz" dedi! Parti cepheleşti. Sonunda "gizli eller", galip geldi! DEM'in en güçlü ismi olmasına rağmen Başak Demirtaş, adaylıktan el çektirildi.



Böylece CHP'nin oy kaybının önüne geçilmek istendi. Hatta bunun için İmamoğlu'nun yoğun pazarlıklar yaptığı iddia edildi. Üstelik tüm bunlar, tam da 7 Şubat MİT krizinin yaşandığı güne denk geldi!



ARİSTO KEMAL!
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyaseti bırakmadım. Felsefeye başladım" dedi. Artık daha derinlikli düşündüğünü söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA